幫國民黨搶下海區1席　立委林文瑞登記黨內初選：繼續承擔！

▲立法委員林文瑞今日上午前往國民黨雲林縣黨部登記黨內初選。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨不分區立法委員林文瑞今日(23)日上午前往國民黨雲林縣黨部，登記參加黨內初選，表態有意代表國民黨參選雲林第一選區立委，他表示，自己從水利會基層到立法委員，深耕鄉里力謀福祉的初心不曾間斷，民眾對國民黨的殷厚期待，藍營已多年未有海區立委，他「願意繼續承擔」。

立委林文瑞指出，他從水利會基層做起到今天，四十年來全心為這塊土地奉獻己長，每日競競業業如履薄冰。三年多前，他有幸擔任不分區立法委員，能以這個身分服務鄉親，實為此生最大榮幸，他進一步表示，他願意承擔雲林縣第一選區區域立委的責任，若順利出線，將繼續為家鄉的福祉投入立委選舉，努力成為鄉親眼中，最能為雲林帶來幸福生活的候選人。

▲立法委員林文瑞表示，他願意承擔雲林縣第一選區區域立委的責任，繼續為家鄉的福祉投入立委選舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

面對綠營昨日登記的對手蘇治芬即將對戰，他說「很有信心！」 林文瑞強調，雲林縣是農業大縣，他不論在任何位置，皆會繼續秉持農工商並重的基本立場，推動政策議題，為人民爭取福利與保障，再有立委對接中央齊力推動，這也是他登記參選的原因之一。

林文瑞並強調，唯有為民眾提供好的服務，才能獲得民眾肯定與支持，這才是民主政治的真諦。