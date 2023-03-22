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全民普發6千　台南市社會局關懷弱勢民眾提供登記諮詢服務

▲全民普發6千元，社會局於各社褔中心、社會局服務櫃台開設16處便民服務窗口，由社工協助線上登記，並提供相關諮詢服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全民普發6千元，社會局於各社褔中心、社會局服務櫃台開設16處便民服務窗口，由社工協助線上登記，並提供相關諮詢服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院公布全民普發6000元可由5大管道領取，其中登記入帳部份，已於22日上午8時開始線上登記，台南市長黃偉哲考量部分弱勢民眾，對於普發資訊的獲取有需求，責成社會局於各社褔中心、社會局服務櫃台開設16處便民服務窗口，由社工協助線上登記，並提供相關諮詢服務。

黃偉哲市長請社工於訪視時主動關心民眾登記情形，讓弱勢民眾對於政策更瞭解，領取6000元能更安心、安全、順利。

▲全民普發6千元，社會局於各社褔中心、社會局服務櫃台開設16處便民服務窗口，由社工協助線上登記，並提供相關諮詢服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長指出，為確保弱勢民眾能順利登記普發6000元現金，社會局自22日起在新營、北門、麻豆、善化、玉井、新豐、永康、東區、南區、北區、安南區及安平區等12處社褔中心、永華及民治2處社會局服務台、安平社褔大樓1樓及東區無障礙褔利之家A棟1樓等地共設置16處服務窗口，由社工及志工協助弱勢民眾登記諮詢，讓弱勢民眾能享受到安心便捷的登記服務，也將成為各區公所、戶政事務所外增設的便利服務窗口，各服務窗口可於社會局網站、臉書查詢，也可洽市民服務中心1999查詢。

▲全民普發6千元，社會局於各社褔中心、社會局服務櫃台開設16處便民服務窗口，由社工協助線上登記，並提供相關諮詢服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局盧局長補充，此次財政部規劃全民普發對象中，具備社褔身份者除領有身心障礙生活補助、中低老人生活津貼及安置兒少等三類對象採直接撥入帳戶外，其餘民眾均需循「登記入帳」、「ATM領款」或「郵局領現」等方式自行請領；考量部份弱勢家庭可能因資訊落差而影響其請領權益，由社會局提供弱勢民眾便民服務協助登記外，第一線的社工人員前往關懷弱勢市民時，也會主動瞭解登記情形或提供相關申請資訊，用更安全便利的方式，讓每位市民的6000元都能安心入袋。

▲全民普發6千元，社會局於各社褔中心、社會局服務櫃台開設16處便民服務窗口，由社工協助線上登記，並提供相關諮詢服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為方便登記系統操作，請民眾攜帶身分證（居留證）、健保卡及金融機構帳號；未滿13歲者，則可由父母或法定監護人其中1人代為登記，並提醒申請人記得攜帶健保卡，才能進行相關系統操作。盧局長指出，如民眾有行動不便或特殊情形需協助，歡迎致電1999市民服務專線，社會局將視個案需求派員關懷協助。

市長黃偉哲呼籲，目前坊間已出現詐騙集團註冊偽冒網站，企圖騙取民眾個資及金融資訊，請民眾自行登記時務必提高警覺，目前詐騙簡訊、電話操作提款機詐騙等態樣盛行，請勿輕易點選不安全的訊息網址，如有任何疑慮請撥打110報警或165反詐騙專線，確保自身權益安全。

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6千台南社會局登記諮詢

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