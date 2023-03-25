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輕生高中生好友提3疑點怒批：為何不停職　教育局曝調查小組成員

▲▼台中某高中生疑被師長長期霸凌導致輕生，雖然有7名相關人員被調職，但仍難平息學生怒火，學生還提出多項質疑。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中某高中生被師長長期霸凌導致輕生，雖有7名相關師長被調職，但仍難平息學生怒火，學生還針對教育局提出多項質疑。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中某公立高中今年2月發生老師和教官聯手霸凌學生導致該生輕生的悲劇，教育局昨天以校方處理消極，將校長等7人調離現職，但仍難以平息學生們怒火，死者生前好友就質疑，為何是調職而非停職？該生在去年11月被無故搜索書包時，就已向教育局申訴，但最後不了了之，所以教育局根本無權批評校方消極；教育局長蔣偉民表示，學校本該先行處理，就是因為校方消極，教育局才介入，並無不當。

▲▼台中某高中生疑被師長長期霸凌導致輕生，雖然有7名相關人員被調職，但仍難平息學生怒火，學生還提出多項質疑。（圖／民眾提供，下同）

台中市教育局昨（24）日發佈新聞稿，認為校方處理態度消極，將校長、主任教官、2名教官及3名學務創新人員等7人調離現職，靜候調查，第8人為學務主任，因具有老師身分，需由校方召開教評會決議。

▲▼台中某高中生疑被師長長期霸凌導致輕生，雖然有7名相關人員被調職，但仍難平息學生怒火，學生還提出多項質疑。（圖／民眾提供，下同）

死者的好友們昨晚針對教育局的作法有過討論，並提出3項疑點，一是，為何是「調」離現職，而不是「停」職，甚至校長被借調至教育局，豈不是如同球員兼裁判，將被調查對象調職到負責調查的單位，所調查出的決定，要學生怎麼信服？

▲▼台中某高中生疑被師長長期霸凌導致輕生，雖然有7名相關人員被調職，但仍難平息學生怒火，學生還提出多項質疑。（圖／民眾提供，下同）

二，教育局稱校方處理消極，但學生們認為，教育局沒有資格說這樣的話，該同學早在去年11月就透過友人向教育局申訴書包被搜查一事，教育局回文請學務處說明，最後也不了了之，如果當時積極點或許就不會發生憾事，教育局自己對於學生申訴案件處理態度同樣消極。

▲▼台中某高中生疑被師長長期霸凌導致輕生，雖然有7名相關人員被調職，但仍難平息學生怒火，學生還提出多項質疑。（圖／民眾提供，下同）

三，該同學2月18日在家輕生，校方直到3月10日才召開校事會議，教育局甚至到了3月24日才做出調職決定，雖然教育局稱曾多次督促學校，但學生們認為，如果教育局真的有再三督促學校，學校怎麼可能將近1個月的時間都毫無動作。

學生們還懷疑，要不是人本基金會揭露事情全貌，要不是媒體大幅報導，校方、教育局沒有受到壓力，恐怕不會正視此事，這件事也就沒了下文？一條年輕生命的離開，教育局絕不能重重拿起，輕輕放下，更不能口口聲聲的說要嚴辦，實則將相關人員調至其他單位避風頭。

蔣偉民表示，教育局認為目前調職現職，而非停職是較為適當的作法；此外，雖然把校長調進教育局，但校長並非負責調查，而是委由1名校方代表、1名家長代表和3名外聘委員合組調查小組，他希望真相愈快查出愈好，最好1個月內有結果，頂多再延1個月，教育局會緊盯調查進度，從嚴究辦，絕不寬貸。

蔣強調，學校事情本該學校先行處理，處理不來，再由教育局介入，而教育局就是發現校方態度消極才做出調職處分，處理過程並無不當。

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