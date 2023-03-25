獨／高中生輕生7師長遭調職！教育局拖一個月　父痛失愛子說話了

▲人本控訴台中某公立高中6師聯手逼死高中生，台中市教育局在記者會48小時後介入將相關7名師長調職接受調查。（圖／人本基金會提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市某高中2月發生學生輕生事件，家屬出面指控孩子遭冠莫須有罪名，承受不了壓力才選擇走上絕路，消息傳出各界譁然。校方直到3月19日才有動作處理此事而遭砲轟。台中市教育局在輿論壓力之下出手介入，24日將校長、主任教官、教官及學務創新人員等7名此案相關人員，全數調離現職靜候調查。對此，高中生父親回應，「教育局動作太慢，現只是亡羊補牢！」

▲事隔一個月教育局才介入處理，學生家長嘆「動作太慢了！」（圖／記者游瓊華攝、人本基金會）



高中生父親提到，教育局昨天調離現職動作實在慢了，從事件發生至今，學校遲遲未調查時，教育局就該發現他們消極處理的事情，早在3月初就要有動作了，現在就是亡羊補牢，但是有動作。

該名高中生學生2月下旬輕生，靠北版上出現大量不滿聲浪，許多網友留言為死者抱不平，家長也才發現孩子在學校遭到師長霸凌。家長在人本基金會陪同下3月22日召開記者會，校方疑似事前收到通知，在3月19日召開校事會議，同意成立調查小組調查輕生案，另一方面在校內宣導反霸凌，卻又一度關閉粉專引起學生不滿。

台中市教育局24日出手痛批校方態度消極，宣布將校長、主任教官、教官及學務創新人員等7名此案所有相關人員，全數調離現職，靜候調查。