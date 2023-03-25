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高中生被師長逼死！他嘆「學校是畸形小社會」：別養出聽話的小孩

▲▼遭認偷錢成「重嫌疑人」　台中輕生高中生生前激動怒吼「我沒有偷錢」。（圖／人本提供）

▲台中某學校傳出有高中生遭師長霸凌輕生亡。（圖／人本基金會提供）

記者朱祖儀／綜合報導

台中市一名高中生疑似遭師長、教官霸凌導致輕生，此事曝光後引起外界關注。知名粉專「拎杯是大叔啦」就指出，其實東方的學校就是一個「畸形的小社會」，學生和師長經常會用成績去判斷一個人，功課不好但乖巧的學生容易變成遭霸凌的對象，因此他提醒「真的不要養出聽話的小孩」。

台中某公立學校傳出，6名師長、教官長期霸凌一名男高中生，經常以搜身、翻書包對待該生，甚至未經調查就認定該生偷了500元，逼迫退學，最後該生疑似受不了「莫須有罪名」，選擇在家中輕生。該生家長也在人本基金會陪同下召開記者會，指控師長及教官霸凌自己的孩子。台中市教育局24日認為，校方處理態度消極，決定將校長、主任教官、教官及學務創新人員等7人調離現職。

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▲昔日拿縣長獎學霸成垃圾？人本控台中公立高中6師聯手逼死高中生。（圖／記者游瓊華攝、人本基金會）

▲人本基金會指控，6師長和教官聯手逼死高中生。（圖／人本基金會提供）

「拎杯是大叔啦」在臉書粉專針對此事發文，表示自己從小就不是好學生，和訓導主任及教官都是稱兄道弟的關係。他認為其實學校內的老師、訓導主任和教官大多對真正壞的學生都沒有辦法，通常只會好聲好氣拜託別鬧事，甚至雙方關係也非常好，「你有沒有發現，這跟黑道喪禮，警察在外面維安的狀況很像？」

大叔也提到，通常會被這些人霸凌的對象，都是學業成績偏差，但基本品德還算守規矩的孩子，「這種所謂孩子們眼中笨笨的綿羊，就會是這些人練業績的對象」。因為東方的學校就像一個「非常畸形的小社會」，學生和老師會用成績去判斷一個人的聰明優劣，甚至師長也會鼓勵學生做出這樣的判斷，導致學業不好的人容易被孤立、排斥，若是他們剛好善良又守規矩，「他就會成為被欺負的對象」。

大叔表示，由於上述的狀況，因此他都告訴女兒們，不要做聽話的小孩，雖然都會教導對方可以善良有禮貌，但記得善良是有稜角的，禮貌也是有心機的，「真的不要養出聽話的小孩」。他提醒千萬不要告訴小孩說，只要乖乖守秩序，人家就不會找你的麻煩，「你要知道這世界都是挑軟的柿子，會被吃掉的都是善良的羊」。

大叔指出，也不要向小孩灌輸儒家思想，或是說「老師或是長輩不會錯，大人說的話要聽」，因為現在有許多社會案例，傷害、性侵孩子的經常是親近的長輩或是尊敬的師長，應該「鼓勵他們有自己判斷的能力，只要在不害人，善良的基礎上，她要有說no的勇氣」。最後他表示，如果某些師長只是圖固定薪水，想在學校享受一人之下萬人之上的快感，「去應徵洗高樓戶外窗啦！薪水又高，還高高在上。不要再糟蹋我們的小孩了啦！」

文章曝光後掀起熱議，許多人都相當贊同，「這篇很棒！從小都被儒家思想誤導，職稱跟個人德行是兩回事！！保護好自己，保護好自己的善良才是重點」、「這真的是一個被漠視很久的事情」、「教會孩子勇敢說不，勇敢說出自己的感受，不可以跟風的欺負弱者，但也不准你自己被欺負，就是要懂得保護自己」、「我也希望我的孩子可以在不傷害別人的情況下勇敢做自己，人生苦短，快樂就好」。

但也有一名曾任職教官的網友認為，「別一竿子打翻一整船的人」，尤其是對於努力認真的老師。雖然他們和那些壞學生熟識是事實，不過並非是選擇性辦案，甚至同流合汙，只是擔心如果連父母都放棄了這些壞學生，且當老師的也都將他們當成仇敵，「怎麼和他們溝通？」這麼做只是為了將他們帶離不好的環境。對於這番言論，大叔回應「如果您是這樣的人，我向您致敬」。

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