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挑戰艱困選區！　李妍慧表態爭取綠營竹市立委徵召

▲▼民進黨發言人李妍慧。（圖／記者陳家祥攝）

▲前新竹市議員李妍慧。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委初選登記25日截止，剩下16艱困選區將採徵召模式，前新竹市議員李妍慧25日公開表態要爭取竹市立委提 名，李表示，竹市立委選舉屬於16個艱困選區之一，基本盤藍大於綠又面臨第三勢力挑戰，民進黨一定會找到最強戰力參與新竹市立委選舉，也期許自己永遠為故鄉而戰，「為2024年總統跟立委大選勝利而戰！Team Taiwan 台灣必勝！」

李妍慧表示，民進黨規定上次同性質選區得票率在42.5%以下的選區，屬於艱困選區。根據三月初民進黨中執會的決議，成立「2024大選提名策略小組」，並議決16個民進黨艱困選區，其中新竹市（全市單一選區）及新竹縣第一、二選區都名列其中。

李妍慧指出，由於新竹市立委選舉屬於16個艱困選區之一，因此並不在本週初選登記的範圍內。徵召程序將由黨中央提名策略小組負責，目前期程尚未公布，也尚未開始進行。

李妍慧表示，新竹市是都會型選區，藍軍長期擁有相對優勢，也是目前全國第三勢力支持度最高的選區。從近年歷次得票數來分析，民進黨所推出的新竹市立委候選人，除要面對藍大於綠的國民黨基本盤，同時也要與新興崛起的第三勢力競爭。

對於選戰，李妍慧分析，新竹市的選民結構：年輕、高學歷、自主中立特性，除了藍綠基本盤之外，如何贏得理性選民的青睞，展現問政能力，得到選民的好感認同，認為將是這場選舉的關鍵。

李妍慧指出，不管從國家前途、還是台灣經濟發展的角度看，擁有護國神山的新竹高科技選區都是非常重要的一席。新竹市選民對於國政走向跟科技政策發展的關心，在過去幾年常被消音或缺席，令人非常遺憾。

李妍慧表示，面對中國威脅日增，不管是間諜潛入盜取機密還是駭客大舉入侵威脅台灣資安，甚至是戰備部署強化防衛力，竹科其實最有感，新竹市護和平、反併吞的力量應該團結凝聚，以行動守護台灣、守護護國神山。

李妍慧指出，民主進步黨的黨內初選或徵召精神，都是在團結基礎下提名最強的人選，同時也用最謙卑的態度來爭取台灣人民認同。縱使新竹市立委選舉被列為艱困選區，民進黨一定會找到最強戰力參與新竹市立委選舉。

李妍慧表示，相信黨中央提名策略小組會在適當時機，公布徵召提名最優質的新竹市立委候選人，「我期許自己永遠為故鄉而戰，為2024年總統跟立委大選勝利而戰！Team Taiwan 台灣必勝！」

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