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歷時2個月！首批普發6千4／6入帳　柯建銘：感謝各黨團成員努力

▲▼立法院表決普發現金保留案 朝野黨鞭柯建銘 曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朝野黨鞭柯建銘、曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院會24日三讀通過攸關全民發現金新台幣6千元的疫後特別預算案，最快4月6日開始發放。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，關程序進行至今歷時已超過兩個月，今日終於三讀通過，將在連假後開始發放，感謝各黨團成員共同努力，讓經濟成果與全民共享。

為加速疫後經濟復甦，行政院會2月23日通過3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，函請立法院審議。

立法院長游錫堃23日召集朝野協商，討論各黨團提出疫後特別預算案的提案，最後決議從原本刪除6千5百萬經費提高到1億2千萬，至於多的5千5百萬，科目自行調整。24日完成三讀程序後，最快4月6日開始發放。

​柯建銘表示，今年1月12日行政院通過全民共享特別條例草案，2月21日特別條例立法院三讀通過；3月3日特別預算案付委審查，3月6日立法院聯席委員會審查，3月8日聯席委員會審查完竣，3月16日、3月23日游錫堃兩度召集朝野協商，今日（3月24日）立法院三讀通過特別預算案。

柯建銘指出，本案自今年一月中旬行政院送出，民進黨立法院黨團已盡力與各黨團溝通協調，期盼能加速推動全民共享條例，其中恰逢農曆過年春節休假期間、228假期，但仍依照相關程序進行至今歷時已超過兩個月。

對於普發現金預算案通過，柯建銘指出，今日終於三讀通過，感謝各黨團成員共同努力，讓經濟成果與全民共享。


 

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