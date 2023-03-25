台南議員帶小孩進議會遭諷　民進黨指「不妥」：已要求向當事人道歉

▲民進黨發言人林楚茵。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台南市議員李中岑23日在臉書發文，指她先前帶女兒進議會，雖然女兒很乖沒有吵鬧，竟在表決時遭到其他議員諷刺「要算兩票嗎？」讓她大嘆這種歧視女性且對職業媽媽不友善的事。對此，民進黨立委林楚茵25日表示，昨天黨中央已第一時間聯繫議會黨團進行了解，相關言論確實不妥，已要求二位議員再次向當事人表達歉意，同時做必要的檢討。

針對台南市議會昨天臨時會開議所引發的議事攻防言論，林楚茵表示，對於本黨議員相關言論對當事人造成的不尊重，昨天黨中央已第一時間聯繫議會黨團進行了解，相關言論確實不妥，已要求二位議員再次向當事人表達歉意，同時做必要的檢討，議會黨團後續也要全力推動性平規範修法。

林楚茵表示，一樣是女性政治工作者，她感同身受，母親時常被預設是孩子的主要照顧者，這往往也導致女性在生育後，面臨事業和家庭，或者是兩頭燒的決策和困境。

林楚茵指出，民進黨在2016年余宛如委員就帶頭提案，主張立委跟行政官員可將3歲以下嬰幼兒帶入議場，並改善立院育兒措施，也獲得總統和其他委員支持，讓議案順利通過，讓立院的工作同仁，可以在工作和家庭取得平衡。

林楚茵表示，民進黨也致力推動《就保法》、《性平法》的修正，鼓勵父親參與育兒，除了讓男性共同承擔育兒責任，也能享受和孩子成長的快樂。

林楚茵認為，無分政黨，作為政治工作者，都應該為創造友善育兒環境貢獻心力，從立法到政策執行，讓生育及照顧者擁有堅強的社會後盾。對此民進黨也再次呼籲，包括國會及地方議會，都應該更加重視育兒的環境，強化性別平等的意識，為進步價值的目標一起努力。

