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3個月400件詐騙！蝦皮成「釣魚網站」不認個資外洩　數發部嗆開罰

被點名為高風險賣場，蝦皮3個月連續發生400多件相關詐騙案，數發部不排除未來以違反《個資法》開罰。（示意圖／本刊繪圖組）

▲蝦皮3個月連續發生400多件相關詐騙案，數發部不排除未來以違反《個資法》開罰。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

刑事局日前公布今年1月到3月高風險賣場排行，「蝦皮」明知道詐騙案量暴增、個資外洩卻未主動報警，以詐騙案400多件排名第一，但卻擺出受害者姿態。面對這個政府機關難以控管，總公司、網站都在境外，全台最大且單日營業額逼近20億元的「超皮」大咖業者，數位發展部打算硬起來，依《個資法》開罰，這也可能成為境外網購平台開罰首例。

全台最大網拍購物平台蝦皮詐騙案不斷，主管機關數發部本月15日召開行政檢查會議，找「蝦皮」了解狀況，蝦皮直接撇清「不是我們的問題，我們是受害者，會全力配合警方辦案」，針對警方點名該公司未設資安部門一事，表示「台灣就能處理」，但當被要求調閱相關資料時，蝦皮就推說「要向加坡總公司申請」，相當不配合辦案。

整場會議氣氛緊繃，蝦皮從頭到尾力陳沒有個資外洩或資安相關問題，把責任全部推給詐騙集團，宣稱他們公司有阻斷QR code詐騙網址，全是詐團自製假網站，聽到這兒，數發部官員氣炸拍桌，認為蝦皮是知名企業，面對個資外洩卻態度擺爛「不報警、不提醒消費者」，因此未來將朝《個資法》第12條開罰。

蝦皮發現狀況不對，更憂心政府機關開罰會動搖會員信心，傷害商譽，外傳一度找民代協調，希望不要開罰。17日蝦皮還在官網發出3點聲明，澄清詐騙集團製造假蝦皮行騙，與公司資安無關，文末更呼籲「不應意圖裁罰被害人，希望司法單位盡速破案」。

蝦皮總公司在新加坡、網站架在國外，日前行政院指定數發部為主管單位。（圖／方萬民攝）

▲蝦皮總公司在新加坡、網站架在國外，日前行政院指定數發部為主管單位。（圖／CTWANT提供）

不過警方分析蝦皮相關400多件詐欺案，發現「賣場內釣魚網站外洩個資」占8成，「賣場外（包括FB）等外洩個資」占1成，最值得注意的是占8﹪的「傳統個資外洩」，意即最老套的「解除分期付款詐術」，必須由詐團竊取賣家資料，掌握買家名單之後才能隨機打電話詐騙。

「傳統個資外洩」被害人包括蝦皮買家和賣家「無差別遭詐」。其中一位賣家小馬（化名）收到買家訊息，告知無法下單購物，小馬趕緊掃描QR Code，詢問蝦皮官網客服關於無法下單問題，客服要求他簽下申請金流條款，當天稍晚小馬就接獲自稱蝦皮客服電話，表示他「未簽署金流服務協議，該筆訂單凍結」，要求小馬再前往ATM、網路匯款輸入密碼，他認為當天才聯繫過客服，遂依詐團指示操作，結果被騙走69000多元。

買家中A先生指出接到平常往來銀行電話，對方表示他日前在蝦皮購物遭重複扣款，A先生依照指示進行網路操作解除分期，更轉了39000多元到指定帳戶，直到對方要求他寄出金融卡，A先生才驚覺遇上詐騙集團；B小姐在蝦皮購買牙膏，就怕詐騙猖獗特地選擇「貨到付款」，卻接到假客服電話，以「訂單錯誤」為由，要求依指示於網路銀行操作來解除付款，未料慘被騙9萬元，B小姐氣的搥胸頓足哀嘆「這牙膏好貴！」還有一位C先生上蝦皮花了1500元買滑鼠，後續接到假蝦皮客服致電，表示該筆交易無法結帳云云，C先生誤中圈套，損失5萬6千多元。

警方表示，蝦皮對外指稱公司有完善資安防護、主動阻斷QR code詐騙網址系統等，但經查，有會員進入賣場後，跟賣家「聊聊」卻因此點進詐騙網站，疑似該公司並未做好阻斷工作，所謂的高強度資安讓人質疑。

與數發部開會後，3月17日蝦皮官網公布3點聲明，強調資安沒問題，呼籲「不應意圖裁罰被害人」。（圖／翻攝蝦皮官網）

▲與數發部開會後，3月17日蝦皮官網公布3點聲明，強調資安沒問題，呼籲「不應意圖裁罰被害人」。（圖／翻攝蝦皮官網）

另外，蝦皮APP今年2月6日中午發生大量用戶因系統異常遭登出，本月7日網友又發現蝦皮購物網站當機無法交易，後來蝦皮公司表示「國際海纜出問題無法連線」，警方則點出系統架在境外才會有此問題，如蝦皮將交易個資存在國外，也因此提高了遭竊取的隱憂。

針對是否有客戶個資遭竊一事，記者多次致電給蝦皮台灣區經理且留言，但至截稿前仍未取得回應。至於在數發部的行政檢查會議上，是否曾因為蝦皮公司的消極態度而鬧得不愉快，數發部相關人員低調表示，該會議是例行會議，未來是否會依《個資法》對蝦皮開罰等事宜，一切都還在調查中，目前無法透露。

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