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好想吃小泡芙！女兒耍「1奇招」上課狂嗑　網全笑翻：生活智慧王

女兒的創意讓原PO哭笑不得。（圖／擷取自Facebook／爆廢公社二館）

▲女兒的創意讓原PO哭笑不得。（圖／擷取自Facebook／爆廢公社二館）

圖文／CTWANT

孩子們豐富的想像力及創意，常常體現在日常生活中，讓家長們懊惱同時又忍不住開懷大笑。就有一名女網友分享，自己近日收到女兒班導師的私訊，告知她孩子把小泡芙的外包裝「偽裝成濕紙巾」，且在課堂上一直偷吃，讓身為人母的她無奈直呼「有那麼餓嗎？」

該名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，近日收到女兒的班級導師「客訴」，指孩子在上課時偷吃零食，且為了不被老師發現，女兒還將小泡芙的外盒巧手改造了一番，先是在包裝袋上開了一個方形洞，接著把濕紙巾的蓋子「移花接木」至小泡芙上，偽裝成濕紙巾，更好笑的是，女兒甚至在蓋子上寫下「你餓了嗎」、「只能拿一個」，告誡自己不能吃太多。

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原PO見狀，忍不住吐槽孩子有沒有那麼餓，但孩子的行為也讓她笑到無法自拔，「我認真笑到現在，這個回家以後要怎麼說她呢？」不過，老師也透露，孩子一個禮拜內吃了不少點心，上課時偷吃口香糖還吹泡泡，希望家長能加以勸導。

貼文曝光後，掀起上千網友留言大讚，「這就是專業」、「生活智慧王」、「我覺得好有創意，這孩子絕對是個人才」、「這個創造力要繼續推動」、「這也太聰明了，濕紙巾蓋子新用途欸，吃不完蓋起來真方便」、「回家該獎勵2盒泡芙，這創意太驚人了，前途無量」、「想當年我怎沒想到這招。」

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