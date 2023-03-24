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大陸 大陸焦點 特派現場

從台灣買24支仿真槍　18歲男遭判無期　法庭吼： 用我買的槍打死我

▲當年18歲的劉大蔚，2014年透過網購從台灣買24支仿真槍，被海關查到。（圖／翻攝自澎湃新聞）

文／CTWANT

大陸男子劉大蔚從小就喜歡玩具手槍，還特別喜歡看警匪片，他從小就嚮往電視中拿著手槍飛簷走壁抓壞人的英雄，2014年間他偶然接觸到買仿真槍的方式，一口氣網購了24把，誰知等來的卻是警察和手銬。案經法院審理，劉男遭處無期徒刑，他在法庭上怒吼「請用我買的槍槍斃我，如果能打死我，我就認罪！」

綜合陸媒報導，劉大蔚於1996年出生在四川省達州的一個農村，當時正是國家實施計劃生育期間，導致其父劉行中和母親對他寵愛萬分，並且有求必應。劉大蔚從小就喜歡玩具手槍，還特別喜歡看警匪片，他從小就嚮往電視中拿著手槍飛簷走壁抓壞人的英雄，渴望擁有屬於自己的槍，小小年紀就沉浸在玩具槍的快樂中。

▼2013年8月，劉大蔚在深圳打工時，無意中收到一張小卡片，上面有售賣仿真槍台灣賣家的QQ聯繫方式。（圖／翻攝自網易號）

劉行中對孩子的愛好感到很自豪，並且給予了很大的支持，認為男孩子喜歡當英雄、舞刀弄槍是很正常的事情，之後便給兒子買了各種各樣的槍。劉大蔚也因此早早輟學在家，隨著年齡增長，他心中對槍的熱愛更加強烈，同時也不甘只擁有玩具槍。

2014年18歲的劉大蔚獨自去深圳打工，有一次偶然接觸到了購買仿真槍的方式，興高采烈地和對方取得聯繫，並且和父親說了這件事；劉行中也非常支持，並表示只管買，錢的事情不用擔心。劉大蔚買到了心心念念的槍，萬萬沒等來的卻是警察和手銬。正在家中幹農活的劉行中也接到了警察電話，匆匆趕回家接受調查。

法院認為，劉大蔚私自購買並偷運的仿真槍殺傷效果不亞於真槍，一審判處無期徒刑。聽到判決後，劉男簡直不敢置信，在法庭上撕心裂肺地怒吼「請用我買的槍槍斃我，如果能打死我，我就認罪！」劉大蔚的父母也感到非常意外，認為判決結果對一個18歲的孩子過重。

最後，劉大蔚的父母了解到國家法律規定，只要數量超過10支就會被認定為走私武器罪，夫妻倆感到後悔莫及，痛恨自己沒有了解相關法律知識，未能及時阻止自己的孩子犯罪。2018年，最高法院和最高檢聯合公布了關於槍支量刑的批覆，劉大蔚的案件重新審理，將無期徒刑改判為有期徒刑7年3個月。

▼2021年3月30日，劉大蔚已服刑期滿出獄。（圖／翻攝自北京青年報）

▲▼2021年3月30日，劉大蔚已服刑期滿出獄。（圖／翻攝自北京青年報）

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