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家長快看！未滿13歲可由監護人代領6千　一次最多4人、4步驟完成登記

普發6千5種領現時間確定。（圖／財政部）

▲普發6千5種領現時間確定。（圖／財政部）

記者杜冠霖／台北報導

立法院會24日三讀通過攸關全民發現金新台幣6千元的疫後特別預算案，最快4月6日開始發放。對於幼童領取方式，民進黨立委陳培瑜24日解釋，若要幫未滿13歲小孩代領，要輸入監護人其中一方的身分證字號／居留證號、銀行代號／銀行帳號、健保卡號以及未滿13歲孩童的健保卡號，最多可代領4位，7至13歲孩童也可選擇自己領取或監護人代領。

陳培瑜表示，感謝立院夥伴們與行政團隊的全力支持，這項預算案不僅涵蓋了普及現金六千元的全民共享，還在許多方面加強了經濟和社會的韌性，包括住房、青年、農漁業以及藝文和公共運輸等。

陳培瑜指出，特別注意的是，許多爸爸媽媽詢問，要做登記入帳時，幫自己的小孩（未滿13歲）代領？要輸入誰的身分證字號？誰的帳戶資料？欄位要填誰的資料呢？其中包含：

父母／監護人其中一人自己的：

第一、身分證字號 或 居留證號

第二、銀行代號 和 銀行帳號

第三、健保卡號

第四、未滿13歲孩童的健保卡號

陳培瑜也提醒，系統中可以按「新增」來增加欄位，最多代領四位，加上父母本人最多五位。7歲至未滿13歲符合發放資格者，可以由本人自行領取，或者由父母或監護人其中一人代領。

陳培瑜表示，對於符合發放資格的未成年人（13歲以上，且2010年3月22日之前出生），可以自行選擇適合自己的領取方式。

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