全民普發6000元！網購平台再加碼拿更多　好康整理一次看

▲政府普發現金6,000元全民共享。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪菱鞠／台北報導

全民普發現金6,000元，22日正式開放民眾上網預先登記，最快4月6日發放，而接下來將迎來母親節大檔期，看準普發現金可望刺激買氣，網購業者也送上購物金大紅包，包括東森購物網、Yahoo奇摩、樂天市場都有加碼好康優惠，幫民眾把6,000元再放大，其他平台如momo購物網、生活市集目前暫無相關活動規劃。

除了政府普發全民共享6,000元，東森購物網再祭百萬大放送加碼，即日起至3/31，免登記天天免費抽最高6,000枚東森幣，限時限量準時開搶，另於全站消費兩筆6,000元再送600枚東森幣，或是指定商品消費滿6,000元加贈霹靂布袋戲聯名旅行袋，以及限量推出內含價值萬元以上商品的6,000元超值福袋組，讓民眾買得划算，也享有更多好康。

▲東森購物網加碼百萬大放送，免登記就能抽最高6,000枚東森幣。（圖／翻攝自東森購物網）

Yahoo奇摩集結旗下三大購物平台，推出6,000元放大術三大活動優惠攻略，購物中心3/22～3/26主推「普發6000再加碼，登記抽6666購物金活動」，會員不需消費即可登記參加抽最高6,666元購物金；超級商城3/22～4/16祭出「全民普發！商城甜粉再補發」活動，集結換季家電與國際精品5折起，全站單筆消費滿6,000元可抽6,666元超贈點；拍賣3/22～4/30期間推出再加碼，累計消費6,000元以上並完成抽獎登記，有機會贏得6,666元超贈點。

由於普發6000元適逢母親節前夕，樂天市場預期美妝保養、保健、3C家電等買氣將提前發酵，因此祭出滿額現折、點數加碼送、指定信用卡回饋、滿499元免運等各項加碼優惠，以及搭配會員專屬購物季，每週五六日透過LINE Pay指定方式付款，可享LINE POINTS 7%回饋，放大好康來搶攻商機，預估業績相較去年同期可望增加5成。