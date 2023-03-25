　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

和逸台南西門館「森林遊戲屋」　寓教於樂親子活動都開心

▲和逸飯店台南西門館於4月1日至4月2日精心設計住宿體驗和精彩的親子活動，推出「叢林大冒險」以及復活節為主題的「翻滾吧！七彩復活蛋」，週末安排來場台南小旅行，走入超萌的卡通明星世界。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲和逸飯店台南西門館精心設計住宿體驗和精彩的親子活動，推出「叢林大冒險」以及復活節為主題的「翻滾吧！七彩復活蛋」，週末安排來場台南小旅行，走入超萌的卡通明星世界。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接兒童節，和逸飯店台南西門館4月1日、2日精心設計住宿體驗和精彩親子活動，推出「叢林大冒險」以及復活節為主題的「翻滾吧！七彩復活蛋」，更規劃「熊熊遇見你」為主題的全新室內遊樂設施，耗資百萬「森林遊戲屋」重現卡通裡的森林場景，引進5款大型遊具，週末安排來場台南小旅行走入超萌卡通明星世界吧。

▲和逸飯店台南西門館於4月1日至4月2日精心設計住宿體驗和精彩的親子活動，推出「叢林大冒險」以及復活節為主題的「翻滾吧！七彩復活蛋」，週末安排來場台南小旅行，走入超萌的卡通明星世界。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

4月1日「叢林大冒險」率先開跑，透過故事互動引導小朋友們走進叢林冒險故事中，以動態闖關遊戲模擬森林中的未知及精彩探險，激發小朋友無限想像力和創造力，4月2日「翻滾吧！七彩復活蛋」結合最受小朋友歡迎的滾彩蛋及彩繪彩蛋活動，認識節日所代表的背後故事，活動兩日也祭出dress code好禮，裝扮成森林裡的動物及兔子即能獲得小禮物 。另外奇趣操場於兒童連假期間，設置近達2層樓高的充氣城堡遊戲區，讓孩童於充氣城堡中穿梭遊樂，盡情放電。活動即日起限量報名中，和逸飯店•台南西門館入住旅客及台南在地親子客皆可報名參加。報名請洽06-7026680*2193。

▲和逸飯店台南西門館於4月1日至4月2日精心設計住宿體驗和精彩的親子活動，推出「叢林大冒險」以及復活節為主題的「翻滾吧！七彩復活蛋」，週末安排來場台南小旅行，走入超萌的卡通明星世界。（圖／記者林悅翻攝，下同）

全新開幕的室內遊戲設施「森林遊戲屋」，打造熊熊遇見你主角們居住的森林情境，導入5款大型遊具，分別有樹洞山丘、樹木溜滑梯等設施，耗資百萬打造出獨一無二的遊樂氛圍，所有設備都經過完整的安全測試，提供孩子們安全玩耍的遊戲空間。另外和逸飯店‧台南西門館全新打造卡通主題備品「卡通明星旅行3件組」，希望小朋友藉由擁有自己的旅行收納組，養成自行準備旅行行李以及保管物品的好習慣，讓這趟旅程有了更實際的參與感。即日起預訂「輕旅假期•一泊二食」住房專案，雙人入住每晚4,800元起，含豐盛自助式早餐及Cozzi KITCHÉN雙人午茶套餐，加入AMAZZING CLUB會員另享5％房價折扣與會員禮遇。欲知更多飯店詳情，請上國泰飯店觀光事業官網www.cathayhotel.com.tw 查詢。

▲和逸飯店台南西門館於4月1日至4月2日精心設計住宿體驗和精彩的親子活動，推出「叢林大冒險」以及復活節為主題的「翻滾吧！七彩復活蛋」，週末安排來場台南小旅行，走入超萌的卡通明星世界。（圖／記者林悅翻攝，下同）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
男狠嗆「我殺警的啦！」　一查真是他
國民黨總統徵召　下周起約見這3人
8銀行「6000元放大」優惠一次看！　最狂變6萬
葉丙成被公車撞上！　「滿嘴碎玻璃」送醫
1晚火化40具遺體！　他火葬場放乖乖：棺材放的不是老人
熊熊主持「43秒狂晃片」穿超辣　無尊眼神露餡了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一周內灌2波春雨！專家曝有望持續至4／14　「4月中後恐乾渴1個月」

他「驚見1幕」超級不像補班日！上班族曝絕招：只有你上班

金門撲殺4551隻雞！26雞場全面消毒　防疫所：已控制、不缺蛋

今晚到明天雨彈最猛烈！氣溫狂掉「再探1字頭」　春雷熱區出爐

暖警推輪椅男過馬路　網見「右邊停一排」51秒片掀熱議

葉丙成被公車撞上駕駛座　「滿嘴碎玻璃」送醫！最感謝27歲的它

和逸台南西門館「森林遊戲屋」　寓教於樂親子活動都開心

1晚火化40具遺體！　他在火葬場放乖乖：棺材裡放的不是老人

台中某高中霸凌大事記！　高中生「校內灑白包」後輕生

全民普發6000元　一圖看懂5管道最快入帳時間

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

屋內常有樓上房客噪音　彈珠掉地、敲牆引共鳴

妹控哥唸「我絕不會交男友」　見妹天真跟著講套路成功XD

解婕翎生日認愛！「我被追走了♥」　曝男友6tan「告白3次」：太狠了

一周內灌2波春雨！專家曝有望持續至4／14　「4月中後恐乾渴1個月」

他「驚見1幕」超級不像補班日！上班族曝絕招：只有你上班

金門撲殺4551隻雞！26雞場全面消毒　防疫所：已控制、不缺蛋

今晚到明天雨彈最猛烈！氣溫狂掉「再探1字頭」　春雷熱區出爐

暖警推輪椅男過馬路　網見「右邊停一排」51秒片掀熱議

葉丙成被公車撞上駕駛座　「滿嘴碎玻璃」送醫！最感謝27歲的它

和逸台南西門館「森林遊戲屋」　寓教於樂親子活動都開心

1晚火化40具遺體！　他在火葬場放乖乖：棺材裡放的不是老人

台中某高中霸凌大事記！　高中生「校內灑白包」後輕生

全民普發6000元　一圖看懂5管道最快入帳時間

一周內灌2波春雨！專家曝有望持續至4／14　「4月中後恐乾渴1個月」

他「驚見1幕」超級不像補班日！上班族曝絕招：只有你上班

三上悠亞爆「引退嫁百萬YTR」！惹火粉絲灌爆私訊　他急現身回應了

男星直播餵食秀跌落企鵝池！　「企鵝嚇壞竄逃」動物園震怒…電視台道歉

宏都拉斯擬與中建交　黃暐瀚舉「這事」：別責備選擇離去的友邦

2026年經典賽看好誰奪冠？美媒點名台灣不容小覷

犯罪心理家分析《黑暗榮耀》最危險人物！　曾真實發生「116人受害」

去年才剛買房！他搭到「升息列車」哭了　專家教戰3招顧荷包

我殺警的啦！朋友林森北玩槍被盤查　他嗆聲「X你娘」全被壓制

夢幻薰衣草紫手袋融化少女心　YSL可愛又帥氣、LOEWE水餃包超好裝

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

生活熱門新聞

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

台中女搶東京機票　選「松山」出發賠4萬

1歲女抓餐盤遭燙傷！媽怒控牛丼連鎖店

研發幸福嘉義米博士吳永培巡田猝逝

高中生遭6師長霸凌亡　台中校方促進會286字回應了

面試要摘口罩！妹子聽主管「這3字」氣炸

雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C

台中某高中霸凌大事記！　高中生「校內灑白包」後輕生

一早APP跳出「6000元入帳」　網友驚喜：我也收到了

6千還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

高中生遭6師長霸凌亡　律師曝3狀況

最辣議員病6天瘦了！「炸南北半球」洩細腰

確診者遺體1晚燒40具　火葬場火爐旁放乖乖

即／抬頭觀賞「月掩金星」　錯過再等40年

更多熱門

相關新聞

綠島森林大火環島公路一度中斷　延燒3公頃已控制

綠島森林大火環島公路一度中斷　延燒3公頃已控制

台東綠島環島公路10公里處及睡美人眺望點附近林地5日傍晚發生森林火災，動員綠島鄉公所、消防隊、義消、海巡人員及機場消防隊等趕赴現場滅火，晚間在強烈落山風的吹襲下，火勢一度延燒造成路樹倒伏、環島公路交通暫時中斷。

228連假逢乾旱　上山注意用火安全

228連假逢乾旱　上山注意用火安全

台南麻豆公園增建特色遊戲場開工

台南麻豆公園增建特色遊戲場開工

和逸飯店台南西門館首推親子馬戲團

和逸飯店台南西門館首推親子馬戲團

網咖累癱　友人拔走他金戒指竟不知

網咖累癱　友人拔走他金戒指竟不知

關鍵字：

和逸飯店森林遊戲

讀者迴響

熱門新聞

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

56歲玉女方季惟至今母胎單身！

楊丞琳巴黎看秀「嘴軟念不出品牌名」

台中女搶東京機票　選「松山」出發賠4萬

AV女優拍片「突大量血崩」！　

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

1歲女抓餐盤遭燙傷！媽怒控牛丼連鎖店

研發幸福嘉義米博士吳永培巡田猝逝

高中生遭6師長霸凌亡　台中校方促進會286字回應了

停紅線罰300　「吃完早餐再走」再噴2萬

月入20萬住最猛凶宅！酒店妹曝沒在怕原因

更多

最夯影音

更多
母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次
邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面