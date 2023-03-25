和逸台南西門館「森林遊戲屋」　寓教於樂親子活動都開心

▲和逸飯店台南西門館精心設計住宿體驗和精彩的親子活動，推出「叢林大冒險」以及復活節為主題的「翻滾吧！七彩復活蛋」，週末安排來場台南小旅行，走入超萌的卡通明星世界。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接兒童節，和逸飯店台南西門館4月1日、2日精心設計住宿體驗和精彩親子活動，推出「叢林大冒險」以及復活節為主題的「翻滾吧！七彩復活蛋」，更規劃「熊熊遇見你」為主題的全新室內遊樂設施，耗資百萬「森林遊戲屋」重現卡通裡的森林場景，引進5款大型遊具，週末安排來場台南小旅行走入超萌卡通明星世界吧。

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4月1日「叢林大冒險」率先開跑，透過故事互動引導小朋友們走進叢林冒險故事中，以動態闖關遊戲模擬森林中的未知及精彩探險，激發小朋友無限想像力和創造力，4月2日「翻滾吧！七彩復活蛋」結合最受小朋友歡迎的滾彩蛋及彩繪彩蛋活動，認識節日所代表的背後故事，活動兩日也祭出dress code好禮，裝扮成森林裡的動物及兔子即能獲得小禮物 。另外奇趣操場於兒童連假期間，設置近達2層樓高的充氣城堡遊戲區，讓孩童於充氣城堡中穿梭遊樂，盡情放電。活動即日起限量報名中，和逸飯店•台南西門館入住旅客及台南在地親子客皆可報名參加。報名請洽06-7026680*2193。

全新開幕的室內遊戲設施「森林遊戲屋」，打造熊熊遇見你主角們居住的森林情境，導入5款大型遊具，分別有樹洞山丘、樹木溜滑梯等設施，耗資百萬打造出獨一無二的遊樂氛圍，所有設備都經過完整的安全測試，提供孩子們安全玩耍的遊戲空間。另外和逸飯店‧台南西門館全新打造卡通主題備品「卡通明星旅行3件組」，希望小朋友藉由擁有自己的旅行收納組，養成自行準備旅行行李以及保管物品的好習慣，讓這趟旅程有了更實際的參與感。即日起預訂「輕旅假期•一泊二食」住房專案，雙人入住每晚4,800元起，含豐盛自助式早餐及Cozzi KITCHÉN雙人午茶套餐，加入AMAZZING CLUB會員另享5％房價折扣與會員禮遇。欲知更多飯店詳情，請上國泰飯店觀光事業官網www.cathayhotel.com.tw 查詢。