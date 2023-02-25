228連假逢乾旱　上山注意用火安全 …引山林火災最重罰60萬

▲屏東林管處呼籲在森林區域內不得有引火行為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今(25)日起是228連假；屏東林管處特別提醒，目前正值乾燥季節，民眾利用假期從事戶外活動或祭祖掃墓，務必注意用火安全，「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」飛揚冥紙、「不」燃放爆竹，「記得滅餘燼」、「記得收垃圾」，確保安全。

屏東林管處表示，受疫情影響，越來越多人選擇走向山林踏青，但過多人車進入，已對自然生態與林地環境造成衝擊，而野營引火、烤肉等行為，更有可能引發森林火災。民眾在從事登山活動時，除了遵守無痕山林7大準則，減少對大自然的衝擊外，如果不可避免的必需煮食時，建議使用較安全且較易控制火源的汽化爐、卡氏爐具，輔以鍋具加熱煮食，且注意勿雙爐或多爐併用，以免產生爆炸危險。切記不可使用「柴爐」、「焚火台」等不易控制火源的用品煮食烤肉，更不可就地砍取或撿拾木材炊煮及營火，以免用火不慎引發森林火災。

林管處說，目前也是南部客家庒掃墓的時節，因許多公墓都位在淺山森林區域及民宅聚落週邊，民眾利用228連假返鄉祭祖掃墓時，也常因燃燒紙錢或雜草不慎，而引發森林火災。因此，祭祀祖先後的舉手之勞，確實將墓地周圍殘餘的火苗撲滅，是非常重要的，因為一個小動作，就能避免一場森林火災的發生。

屏東林管處呼籲，民眾在親近山林之前，除了多1分準備之外，在山區用火更要多1分小心。在森林區域內，若因用火不慎而引發森林火災，除造成生態浩劫外，也違反森林法第34條第1項規定的規定，可處新臺幣12萬元～60萬元的罰鍰，並需負損害赔償責任。希望全民都能共同維護自然資源，讓臺灣成為人與生物都能安心生活的「森活圈」。