綠島森林大火延燒3公頃！環島公路一度中斷　海陸空攜手滅火

▲綠島環島公路沿線林管處保安林地發生火災，在強烈風勢下，大火一度延燒。（圖／台東林管處提供，記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東綠島環島公路10公里處及睡美人眺望點附近林地5日傍晚發生森林火災，動員綠島鄉公所、消防隊、義消、海巡人員及機場消防隊等趕赴現場滅火，晚間在強烈落山風的吹襲下，火勢一度延燒造成路樹倒伏、環島公路交通暫時中斷。

台東林管處表示，起火點在台東綠島環島公路10公里處（約環島公路可眺望哈巴狗、睡美人眺望點鄰近）第2530號保安林地。

▲消防隊、海巡人員及孫麟救火隊均動員滅火。

林管處在接獲綠島鄉公所通報後，立即責成知本工作站的國家森林救火隊待命，並申請內政部空中勤務總隊辦理空勘及協助載運人員及裝備前往綠島，6日破曉分2梯次計14人，由海、空兩路前往綠島執行滅火救援任務，另外也調派成功工作站及大武工作站機動救火隊8名人員待命隨時馳援。

上午9時，依據現場人員回報及空勘結果，火場延燒面積估算約3公頃，目前已無明火，惟仍有10餘處林地有冒煙情形。

為避免強風造成火災復燃，林管處協請空勤總隊對火場進行灑水降溫，待確認火場無安全疑慮後，再由國家森林救火隊員進入進行殘燼處理，後續已請保七總隊第九大隊台東分隊協助查明起火原因。

由於天候乾燥加上綠島風勢強勁，台東林管處呼籲民眾勿前往火場圍觀，如有發現可疑火煙也請立即撥打119及林務局保林防火專線0800-000930。