台南麻豆公園增建特色遊戲場開工　黃偉哲多管齊下建設麻豆區

▲為了提升麻豆地區公共休閒空間品質，台南市政府規劃在麻豆公園增建特色遊戲場，並對公園整體步道以及排水設施一併進行修繕，24日工程動土，預計2023年底完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了提升麻豆地區公共休閒空間品質，台南市政府規劃在麻豆公園增建特色遊戲場，並對公園整體步道以及排水設施一併進行修繕，24日工程動土，預計2023年底完工，市長黃偉哲與議員陳秋萍、尤榮智及在地里長等人也前往動土典禮現場關心工程情況。

黃偉哲期盼麻豆區的建設能夠越來越好，從提供休憩的公園、提供就業機會的麻豆工業區，到提供民眾通行的路平與農水路修繕，全面提升麻豆區的生活機能。

市長黃偉哲表示，在地方與中央民意代表的支持努力下，很開心有更多資源能夠挹注在麻豆區域的建設上，除了今日開工增建特色遊戲場的麻豆公園，還有目前已經在施工整建中的麻豆區全民公園，完工後能夠讓麻豆居民有好的休閒空間，要帶孫、帶小孩出來遊玩，都沒有問題。

除了休閒空間之外，黃偉哲也提到麻豆工業區廠商陸續進駐建廠，未來將可提供麻豆當地更多就業機會，吸引更多人口居住在這個區域。而攸關當地居民通行的路平、農水路修繕也是黃偉哲注重的區域建設重點，希望能夠持續建設，讓麻豆區越來越好。

今日開工的麻豆公園鄰近麻豆國中操場，佔地0.9公頃，將增設以「倒風內海」為主題的特色遊戲場，並修繕人行步道及排水設施，使整體環境更加完善，打造一座適合大小朋友休憩的社區共融公園。工程預算1000萬元，預計2023年底與民眾見面。