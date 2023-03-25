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有花雕豉汁豬煲仔飯、白蘭地檸檬蛋糕！　超商「8款酒香鮮食」來了

▲▼「全家╳台酒」最新聯名鮮食 。（圖／業者提供）

▲超商8款最新台酒聯名鮮食來了 。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

太欠吃！有超商再度強勢攜手「台酒」，一口氣推出8款酒香鮮食新品，無論是想吃花雕豉汁豬煲仔飯、花雕雞絲涼麵，還是蘭姆葡萄起酥三明治、白蘭地檸檬蛋糕等通通有，從主食、沙拉到甜點一次滿足，即日起於全門市陸續開吃。

▲▼「全家╳台酒」最新聯名鮮食 。（圖／業者提供）

▲必吃花雕豉汁豬煲仔飯、花雕雞絲涼麵。

「全家X台酒」再度重磅聯名了， 選用5大明星酒品包括花雕、紹興、玉尊峰頂台灣威士忌、玉山白蘭地與玉泉桂花釀入料，一口氣打造8款最新鮮食，首推「花雕豉汁豬煲仔飯」，是特製港式煲仔炊飯搭配特調花雕醬組合，國產豬肉片與豆豉、花雕酒醃漬入味後撒上焦香鍋巴，每一口都擁有超豐富口感，肯定要吃，還有「花雕雞絲涼麵」，選用白細冷麵搭配清爽醬汁，再淋上古法釀造花雕酒，還吃得到炒香菇絲、雞肉絲、蔥花等料，超級滿足。

除外還有「白蘭地蘭姆葡萄軟法」、「白蘭地葡萄餅乾三明治」與「白蘭地檸檬蛋糕」，通通是以玉山白蘭地入料的酒香烘焙甜點，以及「蘭姆葡萄起酥三明治」、選用香醇紹興醃漬入味的「紹興夯腸」、內附特調紅酒桂花釀油醋醬的「桂花油醋雞肉沙拉」等，即日起於全門市陸續上市開賣，提醒以上商品皆含酒，酒精濃度低於法定值0.5%以下，為一般食品非酒類產品，懷孕者、對酒精過敏者請勿食用。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲7-11推出義大利麵、焗飯新品。（圖／7-11提供）

▲7-11最新3款鮮食開吃。

另，7-11人氣品牌「Ohlala」近日也推出3款義大利麵、焗飯，首推「蒜辣雙海鮮墨魚麵」，選用日本特製配方加上墨魚粉製成烏黑亮麗的生義大利麵，再放進蒜末清炒，搭配海鮮、時蔬增添口感，每一口都超滿足，而「西班牙克里歐燉麵」運用多種香料燉煮成克里歐醬，再加入鮮蝦、魷魚圈等食材，口味微辣涮嘴，還有「法式扇貝蝦仁佐白醬焗飯」則使用大量切達起司熬煮成法式白醬，搭配炙烤扇貝、蝦仁、蛤蜊等料，每一口都能嚐到濃濃海味，即日起於全門市開吃。

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