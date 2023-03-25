北捷迎通車27年　趙紹廉力推「捷運3.0」翻轉車站定義

◎ 採訪／袁茵、陳家祥

◎ 攝影／湯興漢、呂佳賢

文／陳家祥

台北捷運是全台灣第一條捷運系統，一路發展至今不論在可靠度、環境整潔等，都享譽全球。北捷今年將迎來27周年，新官上任的董事長趙紹廉目標明確，要打造「捷運3.0」，讓捷運「更豐富」，不再只有以往的交通服務功能，更要走入民眾生活圈，成為一個兼具便利機能服務區域發展重心，未來不只是簡單的超商，甚至連生鮮超市、醫院，都有機會看到。

▲北捷董事長趙紹廉。（圖／記者湯興漢攝，下同）



隔了15年，從台北市展開公務員生涯的趙紹廉，獲現任市長蔣萬安的邀請，再次回到首都服務，成為少數有接觸到北北桃捷運系統建設的人才。談到北捷董事長的工作，他笑說，自己對台北捷運算是熟悉的，經過十幾年從外面轉一圈再回到台北，看到如今發展出紅、藍、棕、綠、橘的台北捷運，「我覺得台北捷運其實是蠻厲害的」。

但好還要更好。趙紹廉上任後對台北捷運有不少想法、期望，主張要進一步朝向「捷運3.0」邁進，分成短、中、長期，台北捷運好還要再更好，「我們要提供給所有大台北都會區的民眾，安全、便利、舒適、快捷的捷運系統，這是我們的目標」。

趙紹廉說，所以接下來要讓「捷運不只是捷運」，除了載客，周邊能夠做到什麼樣的服務，也應該要做到，「捷運3.0」就是一個努力要發展的方向。

安全、便利、經濟 「捷運3.0」要深入民眾生活

他舉例，台北捷運第一個要求就是「安全」。目前北捷已經能做到「全體市民營運可靠度（MKBF）」超過1600萬公里，也就是故障的頻度變低，今年至今甚至進一步拉長到2100萬公里，未來目標就是繼續維持、並達到新高。

除了基本的安全，趙紹廉計畫把台北捷運進一步深入民眾的生活，「便利性」就是一個切入點。趙紹廉說，慢慢可以看到捷運站發展出便利商店、麵包店、速食店等，這些都是未來每一個車站的基本服務單元，目標要讓所有乘客以車站為中心，不論是要去上班、去上學或是回家，捷運站都可以就近就提供這樣便利的服務。

趙紹廉以去年推行的南京復興站Metro Corner為例，利用車站的通道空間提供各種服務，方便購物、買食物等，這樣的測試算相當成功，所以今年陸續會在忠孝復興站、台北車站拓點，預計3月底會推出。未來希望每一個車站都有超商、麵包店等基本組合；至於比較大的車站，計畫可以提供小型超市，讓民眾可以買生鮮。

而有了安全、有了便利後，接著趙紹廉談到的是「經濟」。他指出，近期基北北桃4個城市要共推1200元的交通月票，在顧及安全與便利下，也要顧經濟，讓市民能夠用低廉的價格在這4個城市遊走。

捷運站附近設聯合醫院 民眾看病更方便

趙紹廉還談到，未來甚至包括聯合診所也是規劃納入發展的項目，「日常生活最需要的一些服務的設施，這個是我們未來會努力要去開拓的」。

趙紹廉認為，如果在車站附近有聯合診所，大概30坪到50坪的空間、由幾位醫師輪流駐診，周末或假日民眾就有看診的地方，「在捷運站附近是很有需要的，再搭配包括藥妝店或是藥房，我相信這個可以提供大家平常生活，民生非常便利的一個需要」。

但趙紹廉也坦言，要單靠捷運車站的站體空間做到這件事情並不容易。超商、麵包店等基本組合比較容易達成，但若是聯合診所或是超市，或許像西門站、忠孝新生站等較大型的車站有空間做，若車站無法做規劃，也會對外尋求和業者、地主合作，鼓勵商家去設置這樣的服務。

「漸漸的，大家都可以發現在捷運站附近就能滿足這樣的服務的話，這才是方便、這才是生活。」趙紹廉說，這是一個集中以捷運車站為中心去發展的方式，相信大家會願意物以類聚，漸漸的往捷運站集中。即便捷運站周遭房價、租金都會比較高，但人潮就是金流，「你可以賺錢、大家可以獲得服務，我覺得這是很好的一個方式」。