迎接春天到來　北捷燈箱給你美麗新靈感

▲迎接春天到來經過台北捷運時，不妨停下腳步看一看，可以讓你從食衣住行育樂各方面，都擁有美麗新靈感。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

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▲極藻保濕精華面膜專為密集強效保濕養膚設計，成為鎖住肌齡好幫手。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

還有好玩有趣的日常休閒，讓身心可以好好放鬆。地球受到不明生命體「星癌體」襲擊瀕臨滅亡危機，緋染天空與背負著最後希望的少女們，一同譜出故事全力奮戰。《崩壞3rd》次世代動作遊戲出擊，3D全視角卡通渲染，加上令人沉浸的關卡劇情，無限可能的分支連招，擁有超強打擊感；還有人氣動畫《鬼滅之刃》再度登上大螢幕，和炭治郎一起啟程冒險，另外在2/10至3/20誠品信義限定快閃店盛大登場，與粉絲同樂。OPPO Find N2 Flip百變摺學旗艦登場，口袋尺寸攜帶更輕巧，擴展生活無限可能。

▲茨城縣擁有豐富的自然美景與美食，吸引不少想飛出國民眾的目光。

因為疫情悶了好久，想要飛出國和台日混血代言人渡邊直美，一起認識自己成長的地方感受道地茨城縣的專屬好吃和好玩。民眾李小姐說，「看到他們好像很多美食，有很多水果，像草莓、哈密瓜還有栗子跟蓮藕，就覺得可以到那裡品嚐這些美食，以及去一些景點，像腳踏車道等，我覺得這些都是吸引我想去日本茨城縣旅遊觀光的原因。」

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去日本觀光時的神隊友聯邦吉鶴卡，日幣消費最高5%回饋，國內一般消費2%回饋無上限，消費同時還幫你省荷包。想要為白色情人節提前做好準備，HARU細膩的安全防護，讓兩性關係升溫同時更是女性保護自己的重要配件。經過台北捷運不妨抬頭看一看，或許能為生活增添一些新選擇。