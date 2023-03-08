　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

迎接春天到來　北捷燈箱給你美麗新靈感

▲迎接春天到來經過台北捷運時，不妨停下腳步看一看，可以讓你從食衣住行育樂各方面，都擁有美麗新靈感。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

為迎接春天的到來，想要為生活增添些不一樣色彩，搭乘台北捷運時或許可以為你帶來些靈感。ONE BOY遠紅外線負離子94%石墨烯3D壓力褲，讓擁有翹臀不再是夢。保養日常不可少，TSUBAKI思波綺全新髮研修護系列，黃金雙重修復，極光艷髮即刻誕生。還有榮獲法國美妝界奧斯卡大獎的極藻保濕精華面膜，專為密集強效保濕養膚設計，成為鎖住肌齡好幫手。

▲業配 2月北捷採訪。（圖／記者謝婷婷攝）

▲極藻保濕精華面膜專為密集強效保濕養膚設計，成為鎖住肌齡好幫手。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

還有好玩有趣的日常休閒，讓身心可以好好放鬆。地球受到不明生命體「星癌體」襲擊瀕臨滅亡危機，緋染天空與背負著最後希望的少女們，一同譜出故事全力奮戰。《崩壞3rd》次世代動作遊戲出擊，3D全視角卡通渲染，加上令人沉浸的關卡劇情，無限可能的分支連招，擁有超強打擊感；還有人氣動畫《鬼滅之刃》再度登上大螢幕，和炭治郎一起啟程冒險，另外在2/10至3/20誠品信義限定快閃店盛大登場，與粉絲同樂。OPPO Find N2 Flip百變摺學旗艦登場，口袋尺寸攜帶更輕巧，擴展生活無限可能。

▲北捷二月。（圖／記者謝婷婷攝）

▲茨城縣擁有豐富的自然美景與美食，吸引不少想飛出國民眾的目光。

因為疫情悶了好久，想要飛出國和台日混血代言人渡邊直美，一起認識自己成長的地方感受道地茨城縣的專屬好吃和好玩。民眾李小姐說，「看到他們好像很多美食，有很多水果，像草莓、哈密瓜還有栗子跟蓮藕，就覺得可以到那裡品嚐這些美食，以及去一些景點，像腳踏車道等，我覺得這些都是吸引我想去日本茨城縣旅遊觀光的原因。」

▲北捷二月。（圖／記者謝婷婷攝）

▲ONE BOY遠紅外線負離子94%石墨烯3D壓力褲，讓完美翹臀不再是夢。

去日本觀光時的神隊友聯邦吉鶴卡，日幣消費最高5%回饋，國內一般消費2%回饋無上限，消費同時還幫你省荷包。想要為白色情人節提前做好準備，HARU細膩的安全防護，讓兩性關係升溫同時更是女性保護自己的重要配件。經過台北捷運不妨抬頭看一看，或許能為生活增添一些新選擇。

ET快訊
北市警爆劈腿高中女「拍愛愛片」！　開公務車出遊慘了
男友出軌「演藝圈男星」連劈3男1女！　女星：太衝擊
養豬場捕獲「24歲校花級女工」！　超仙正面全場嗨
LIVE／中華隊戰巴拿馬他最關鍵！經典賽賠率揭曉　黑道香豔春
館長吃播自家220元便當！　「抵兩餐」份量曝
快訊／天空之城旁！　男墜300米深死亡
周杰倫＆周星馳證實「世紀合作」！　網暴動嗨翻
荒山亮爆性侵被討100萬！　女歌手淚認：家裡急用錢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／北市動物園新任園長是她　教育局「志玲姊姊」諶亦聰接任

學貸線120萬元遭批「過時又過低」　教長承諾：研議調整彈性機制

替中華隊加油！　高雄捷運宣布「這資格」搭捷運、輕軌都免費

女神節笑不出來！不孕症權威憂台女生育力：25歲女卵巢像40歲

土耳其賑災專戶關帳！台灣人「一個月捐出11.8億」捐款達20.6萬筆

衛福部心健司長是她！　薛瑞元：女性擔任要職「趨勢不可避免」

知情者爆「攝理教已滲透台大！」　嚇壞大學生：我們學校有嗎

前啦啦隊正妹「露白皙香肩」超仙近況曝！鄉民喊：沒留真的虧

不只班班吃石斑　國小學童還要班班「懂」石斑

長榮酒店「春遊方案」開跑！加購高鐵票打7折　再送3588元住房券

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

獨／北市動物園新任園長是她　教育局「志玲姊姊」諶亦聰接任

學貸線120萬元遭批「過時又過低」　教長承諾：研議調整彈性機制

替中華隊加油！　高雄捷運宣布「這資格」搭捷運、輕軌都免費

女神節笑不出來！不孕症權威憂台女生育力：25歲女卵巢像40歲

土耳其賑災專戶關帳！台灣人「一個月捐出11.8億」捐款達20.6萬筆

衛福部心健司長是她！　薛瑞元：女性擔任要職「趨勢不可避免」

知情者爆「攝理教已滲透台大！」　嚇壞大學生：我們學校有嗎

前啦啦隊正妹「露白皙香肩」超仙近況曝！鄉民喊：沒留真的虧

不只班班吃石斑　國小學童還要班班「懂」石斑

長榮酒店「春遊方案」開跑！加購高鐵票打7折　再送3588元住房券

蔡英文婦女節細數女性6大政績　「台灣性平蟬聯亞洲第一」

「真的好想贏韓國」10週年了！　徐展元揭心聲：往好的方向改變

王浩宇開嗆阿兵哥：罐頭非常美味！　吃2天就崩潰「國軍會完蛋」

小阿金廚房搗亂　媽開大絕反制「關進空中監獄」露出哀怨狗頭

北市警遭爆劈腿高中女　被抓包開公務車載女友出遊10次慘了

離婚想討前妻財產...「冒牌大律師」只寫狀紙不開庭　男被坑65萬

親和力致勝　女性從事2產業月薪比男性高萬元↑

獨／北市動物園新任園長是她　教育局「志玲姊姊」諶亦聰接任

學貸線120萬元遭批「過時又過低」　教長承諾：研議調整彈性機制

老公爆是富三代！　羅莉塔被酸「鮑鮑換包包」夫妻鬧爭執1個月

生活熱門新聞

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

今晨8.6℃　下波「雨來了」急凍6度

結婚10年「愛愛0次」　老婆叫妹子來家裡！結局讚爆

館長吃播自家便當　網驚：這樣220超佛

日本搭機忘做1件事！　3400元噴了

英迪格酒店鐵皮屋景觀被嫌　作家：無知自私

Joeman說「蛋白質加熱流失」正妹營養師打臉

配偶沒繳國民年金！他收3000元罰單氣炸

超旺4星座「財運大漲ing」！第1名薪水要變多了

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

台中捷運傳直通「金錢豹」　市府回應了

更多熱門

相關新聞

獨／搭捷運免關籠　北捷4月試辦寵物專車

獨／搭捷運免關籠　北捷4月試辦寵物專車

台北市長蔣萬安於2022年競選期間，拋出3大項「友善動保」政策，提出試辦「捷運寵物車廂」，並允諾上任後試行特定時間內寵物不用關入寵物車。據了解，台北捷運公司將於4月啟動「捷運寵物專車限定活動」，目前定調一日限定寵物專車，可從象山站直達圓山站，只要寵物全程佩戴背帶、牽繩就能抱出放在座椅上。

捷運3.0願景！　北捷董座趙紹廉：每站都有便利店

捷運3.0願景！　北捷董座趙紹廉：每站都有便利店

赴日賞櫻新玩法　水上自行車看吉野櫻

赴日賞櫻新玩法　水上自行車看吉野櫻

北捷價值排名曝光！「這1路線」屌打　鄉民戰翻

北捷價值排名曝光！「這1路線」屌打　鄉民戰翻

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

關鍵字：

北捷ONEBOY茨城縣聯邦吉鶴卡

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

華視主播車禍全臉毀容！7小時手術重建

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

余皓然「雙頰凹陷」體重掉到42kg

今晨8.6℃　下波「雨來了」急凍6度

小薰、鄭人碩爆情變！

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面