捷運3.0願景！主打生活方便性　北捷董座趙紹廉：每站都有便利店





▲新任北捷公司董事長趙紹廉。（圖／台北捷運公司提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

新任台北捷運公司董事長趙紹廉新官上任，提出捷運3.0計畫新願景，要讓北捷不只有安全運輸，也要具備生活方便性。趙紹廉日前接受媒體專訪時就提到，未來的北捷，要讓民眾超有感，希望每一站都有便利商店，每三站就有小超市，同時希望捷運機廠可以是電動公車最佳充電站，還有推動「官方認證」的捷運美食地圖，包括牛肉麵、鳳梨酥，通通都納入，他認為，對觀光客而言，方便就是最好的旅行。

一月正式接掌台北捷運公司董座的趙紹廉，交通專業學經歷相當完整，他認為，做任何都計發展，不能只採單核心，應朝向多核心的綜效發展，所以做運輸計畫的人，必須對都市發展的各種可能有願景，導引未來，絕不能畫地自限。所以對於台北捷運的未來，他規劃以安全運輸服務為導向，生活便利站與食玩公信力建立為藍圖。

其實台北捷運從去年開始，即推動多元服務，在捷運轉乘站通道，規畫「Metro Corner微型商場」，讓乘客不出站也能買，首站位在南京復興站，接續計畫在忠孝復興、台北車站等二處設置新站點。

不過，趙紹廉上任後認為，在運輸安全穩定確保之後，北捷應該要全面啟動生活便利性的規畫，希望未來每一站都能有便利商店、速食店、麵包店；每三站一組有小型超市、藥妝店、聯合診所，增加旅客民生需求方便性。

此外，在「方便性」的概念下，趙紹廉希望伸出多元觸角，包括建立台北捷運美食旅遊公信力，推出「官版」捷運美食地圖，把大受歡迎的包括牛肉麵、鳳梨酥等，透過旅客進一步帶動到國際，另外這個地圖同時結合旅宿，要啟動捷運特色膠囊旅館，並增設捷運紅綠黃藍棕線即時路況顯示，他希望為觀光客帶來食衣住行全方位都方便的旅程。