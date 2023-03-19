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BlackPink演唱會塞爆高捷　北捷曝大巨蛋散場3管制：1小時完成疏運

▲高雄捷運,BLACKPINK。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲BlackPink演唱會帶來大量粉絲，高雄捷運人潮爆滿。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者袁茵／台北報導

知名南韓女團BlackPink於18、19日到台灣舉辦演唱會，吸引大批粉絲湧入可容納4.5萬人的高雄市國家體育場，加上未買到門票的粉絲、攤商也在周遭，使高雄捷運R17世運站於散場時大爆滿。面對容納人數相近的台北大巨蛋，若未來舉辦大型演唱會的運輸情形，台北捷運公司表示，會進行3級人潮管制，預估1小時完成疏運。

BlackPink於18日晚間在高雄市國家體育場舉辦演唱會，現場可容納人數約4.5萬人，但場外還有不少沒買到票、待在現場聆聽的民眾，使周遭人潮眾多；而演唱會約於晚間9時30分左右結束，但散場時導致高捷R17世運站大爆滿，截至當天晚上10時，總運量已經突破22萬人。

而位於台北市市中心的大巨蛋，預估容留人數可達5.9萬人，比高雄市國家體育場還多近1.4萬人，但緊鄰東區商圈與信義商圈，周邊還有國父紀念館、松菸文創園區，倘若未來舉辦大型演唱會的疏散作為、交通因應，也成為北市府難題。

對此，台北捷運公司19日表示，捷運車站周邊相關活動，均依活動規模及影響車站範圍，擬定人潮管制計畫；散場時車站視人潮適時進行「月台疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等3級人潮管制，以確保順利疏運旅客。

針對大巨蛋未來人潮疏運，台北捷運指出，依北捷過去大型活動（如跨年、燈會或遊行集會活動等）人潮疏運經驗，引導旅客分散於周邊車站進站，並加密列車班距，應可在1小時左右完成疏運；旅客也可透過「台北捷運GO」 App「動態資訊」，查詢路線擁擠度，隨時掌握列車動態，提前至較不擁擠車廂候車。

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