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台灣百大伴手禮「朱家麻花捲」手工現炸超誘人　年輕人解饞新選擇

記者翁伊森／嘉義報導

誰說麻花捲只有老一輩的長者愛吃?名列台灣百大伴手禮的「朱家麻花捲」由第一代朱炎森先生到第三代朱倍毅，傳承50年標榜手工現做，藏身在嘉義市西區巷弄，廠房每天新鮮現炸，小小的店面每天都有民眾上門嘗鮮，加上近幾年更推出創新五大口味，原味及新口味讓全年齡層的民眾都愛上。

▲嘉義朱家麻花捲。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義朱家麻花捲三代朱倍毅創新發想，新口味打造新商機。（圖／記者翁伊森攝）

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▲嘉義朱家麻花捲。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義朱家麻花捲糖霜及原味。（圖／記者翁伊森攝）

朱倍毅表示，自家麻花捲是將麵粉攪拌加入老麵(俗稱天然酵母)自然發酵後，再整團整形後醒麵，再以純手工分類為等比長度，將每條麵團編成麻花瓣，再經由入170度高溫機器油鍋油炸，出爐後再放冷、經吹風進行分裝，有早期的原味和糖霜口味，到後來再研發黑糖、海苔、椒鹽及梅子和芝麻人氣口味，不僅年輕人愛上，也吸引更廣泛年齡層族群。

▲嘉義朱家麻花捲。（圖／記者翁伊森攝）

▲每天新鮮現炸麻花捲。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義朱家麻花捲。（圖／記者翁伊森攝）

朱倍毅表示，自家麻花捲分大油條及小麻花，也由於沒有加入酥油，僅簡單麵粉、糖及芝麻，天然酵母，加以繞圈圈數較少，讓每個環之間的空隙麵團可以均勻受熱，也比較有膨脹空間，高溫油炸後含油量及含水量較少，吃起來比較不油膩，較坊間同類型產品沒那麼硬，接受度也比較高。

▲嘉義朱家麻花捲。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義朱家麻花捲為台灣百大伴手禮。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義朱家麻花捲。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義朱家麻花捲為台灣百大伴手禮。（圖／記者翁伊森攝）

朱家麻花捲

地址:嘉義市西區友忠路788巷10號

電話：(05)281-0818

時間：禮拜一早上8點至下午5點

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