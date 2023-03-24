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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台南議員李中岑帶女兒進議場　竟遭嘲諷：要算兩票嗎？

記者林悅／台南報導

國民黨台南市議員李中岑23日在臉書發文，指她先前帶女兒進議會，雖然女兒很乖沒有吵鬧，竟在表決時遭到其他議員諷刺「要算兩票嗎？」讓她大嘆這種歧視女性且對職業媽媽不友善的事，居然會發生在議會，被點名的民進黨議員李宗翰表示「子虛烏有」，強調清點人數主要是針對老人健保清點人數，並不是針對議員帶小朋友進議會。

▲▼國民黨台南市議員李中岑指控，自己帶著女兒進議會工作，竟遭民進黨議員的言語諷刺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市議員李中岑指控，自己帶著女兒（紅圈處）進議會工作，竟遭民進黨議員的言語諷刺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市議員李中岑表示，自己帶著女兒進議會工作，雖然女兒很乖沒有吵鬧，仍遭到民進黨議員的言語諷刺，讓她大嘆這種歧視女性且對職業媽媽不友善的事，竟然會發生在議會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李中岑23日在臉書表示：「今天非常無奈跟生氣，遭受到欺辱跟委屈，中岑每天在外忙於工作無法陪伴著小寶貝，今天帶著妹妹一起前往議會，讓小孩能了解到媽媽在忙什麼，知道媽媽工作的辛苦，這類的事情在民主社會的國外，是一件很被接受跟尊重的事，在我們民主聖地台南，卻要被受污辱跟諷刺，議會本身並沒有完備的育嬰措施，只好帶著妹妹一起進入議事廳，妹妹很乖也沒吵鬧！並沒有影響到議事進行，讓中岑能順利完成工作，但最讓人想不到的是，有兩位民進黨的議員竟然質問中岑，為何帶著小孩進入議事廳，並用言語來諷刺中岑，這種歧視女性且對職業媽媽不友善的事情，竟然會發生在我們極力倡導生育且戮力創造友善環境的台南市！」

李中岑強調，「兩位年輕的男性李議員和周議員不懂就算了，為何連同為媽媽的蔡議員您也不知道職業媽媽的辛苦嗎？為何一直拿著手機在錄影？身為女性又是二寶媽的中岑，一定會更努力來維護女性的尊嚴，勢必要減少這種不友善的事情在我們台南市發生！」

▲▼國民黨台南市議員李中岑指控，自己帶著女兒進議會工作，竟遭民進黨議員的言語諷刺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國民黨江啟臣24日也在臉書發文聲援李中岑，表示自己在臉書看到李中岑帶著3歲的女兒上班，在台南市議會被民進黨籍的議員們用歧視、嘲諷的字眼公然調侃，讓人相當不捨，「我要強力譴責歧視職業婦女的不當言行，要求不尊重女性不當發言的相關人士向中岑公開道歉！」

▲國民黨台南市議員李中岑表示，自己帶著女兒進議會工作，雖然女兒很乖沒有吵鬧，仍遭到民進黨議員的言語諷刺，讓她大嘆這種歧視女性且對職業媽媽不友善的事，竟然會發生在議會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民進黨市議員李宗翰指出，依議事規定，當清點人數時，現場必須只有議員，其他非相關人等必須先行離場，所以24日他與周嘉韋立即提案，希望未來可以讓0到6歲的幼兒，只要議員親子女，有機會能夠進入議會，甚至獲得57席議員裡面跨黨派35位議員連署通過，經由討論進而改善，讓台南市議會成為友善的空間。

▲國民黨台南市議員李中岑表示，自己帶著女兒進議會工作，雖然女兒很乖沒有吵鬧，仍遭到民進黨議員的言語諷刺，讓她大嘆這種歧視女性且對職業媽媽不友善的事，竟然會發生在議會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨議員李宗翰表示子虛烏有，清點人數主要是針對老人健保做清點人數，並不是針對議員帶小朋友進議會而清點人數。

李宗翰進一步說明，對於帶小孩子進入議會，因議事規則裡面並沒有明確規範，到底孩子能否進入議場？議會當下就做出決定，可以讓孩子一起進來，因為這樣的決議，可更深體會到，必須要把規則寫得更清楚，因此才會有就今天的提案。

▲國民黨台南市議員李中岑表示，自己帶著女兒進議會工作，雖然女兒很乖沒有吵鬧，仍遭到民進黨議員的言語諷刺，讓她大嘆這種歧視女性且對職業媽媽不友善的事，竟然會發生在議會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨議員周嘉韋表示，針對幼兒進入議場，他長期以來對於親子友善十分關注，所以也希望職業媽媽在有需要的時候，都可以讓小孩可以進到議會。

周嘉韋議員指出，針對幼兒進入議場，他長期以來對於親子友善十分關注，所以也希望職業媽媽在有需要的時候，都可以讓小孩可以進到議會，所以他們今天共同提案，並獲跨黨派連署來支持，希望未來0到6歲的孩童進到市議會是沒有問題的，也避免大家是否有違反規定的疑慮，希望未來我們一視同仁，議會相關同仁在質詢時也要注意言論，畢竟孩子們有可能進到議場，那這樣子讓友善環境從台南開始做起。

▲國民黨台南市議員李中岑表示，自己帶著女兒進議會工作，雖然女兒很乖沒有吵鬧，仍遭到民進黨議員的言語諷刺，讓她大嘆這種歧視女性且對職業媽媽不友善的事，竟然會發生在議會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨議員蔡麗青表示，議會同仁提案，讓0-6歲的幼童可以進入議事廳，她也十分支持。

民進黨籍蔡麗青議員也表示，今天有議會同仁提案，讓0-6歲的幼童可以進入議事廳，她也十分支持，她覺得更重要的是，「我們的工作場所應該有一個育兒的空間，而且應是一視同仁，不是說只有議員可以這麼做，包括我們的局處首長跟我們的議會同仁、大家有這種臨時狀況，有這種沒有人可以幫你在家顧小孩，或者是緊急的狀況，必須把孩子帶來，相信我們全體議會同仁都會予以支持」。

▲國民黨台南市議員李中岑表示，自己帶著女兒進議會工作，雖然女兒很乖沒有吵鬧，仍遭到民進黨議員的言語諷刺，讓她大嘆這種歧視女性且對職業媽媽不友善的事，竟然會發生在議會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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