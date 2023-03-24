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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍出手讓彰化前市長棄選立委　邱建富：拚下去會兩敗俱傷

記者唐詠絮／彰化報導

前彰化市長邱建富原訂上午9點30分前往登記，參加民進黨第2選區(彰化、芬園及花壇)立委初選，與尋求連任的立委黃秀芳來場君子之爭，2人皆是正國會，經總統府秘書長林佳龍協調，昨夜拋出「棄選」震撼彈，引發支持者一片譁然，邱建富今天親上火線說明，再拚下去會兩敗俱傷，為黨內團結，向支持者道歉。

▲前彰化市長邱建富。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲前彰化市長邱建富。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲前彰化市長邱建富放棄立委選舉。（圖／邱建富提供）

邱建富曾擔任彰化縣議會第15、16屆議員與彰化市第16、17屆市長，民主進步黨彰化縣黨部主任委員，基層實力雄厚，過去為了民進黨內的和諧，經過立委，縣長一次又一次的促成、禮讓黨內同志參選，這些年退居總幹事及幕僚等角色，都在做抬轎的腳色，這次在鄉親及黨員的勸進下，星期一前往黨部領表堅決表態「不讓了」，決定披掛戰袍參選立委，有信心贏得選戰。

▲前彰化市長邱建富放棄立委選舉。（圖／邱建富提供）

邱建富指出，這幾天經過林佳龍的不斷介入協調，黃秀芳委員堅持參選區域立委，林佳龍認為彰化仍需要他扛起2024彰化縣總統及立委的輔選大任，也在深思熟慮之後，決定將不會投入明年大選，至於外界有傳言這次放棄立委選舉，被影射搓湯圓，中央安排其他國營事業職缺等他上任，邱對此澄清，這些傳言都是烏龍，子虛烏有，

▲前彰化市長邱建富放棄立委選舉。（圖／邱建富提供）

邱建富強調，未來他全力協助賴清德主席當選總統，及輔選民進黨3位現任立委 陳秀寶、黃秀芳、 陳素月，並贏回第三選區，團結彰化隊支持的力量，協助民進黨打贏這場艱困選戰，延續綠色執政，守護台灣自由的價值。立委候選人。

▲前彰化市長邱建富放棄立委選舉。（圖／邱建富提供）

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