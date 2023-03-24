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不甩賴清德誠信條款　王世堅：想捍衛初選傳統「才把自己送火線」

▲▼台北市議員王世堅投入立委初選，接受資深媒體人黃暐瀚訪問。（圖／讀者提供）

▲台北市議員王世堅投入立委初選，接受資深媒體人黃暐瀚訪問。（圖／讀者提供）

記者陶本和／台北報導

台北市議員王世堅日前登記參加民進黨立委提名時曾說，他是響應黨主席賴清德說的「沒有現任優先」；不過，仍有人認為是「不甩」賴清德所建議的誠信條款。對此，王世堅在「暐瀚觀點」節目中表示，自己是想捍衛黨的初選傳統、想透過立委身份為台北市爭取中央經費及政策支持，才堅持參加黨內立委提名，因此把自己「送上火線」。

談到參加民進黨黨內立委提名的過程，王世堅說他「本來已經決定不選了」，最早是想在萬華中正選立委，因為17年前選立委時，他曾在萬華拿到最高票，但卻聽說黃珊珊要選，所以他才表示「不選了」，但沒想到，才講一小時，黃珊珊就打電話給他說，她不選，但「不選」的話已經從王世堅的口中說出，難以收回。

至於中山北松山選區，王世堅說，自己曾兩次幫吳怡農助選，也曾公開支持吳怡農再戰2024，現在吳怡農不選了，他怎能「媒人上花轎」，再跳下去選？此外，中正萬華、中山松山不能選之後，自己曾經想說就不選了，哪知道「人在家中坐，巴掌天上來」，民進黨中央推出「誠信條款」，用「誠信」來限制議員轉戰立委，讓外界認為，民進黨議員轉戰立委就是違反「誠信」。

對此，王世堅覺得「孰可忍、孰不可忍」，決定參加民進黨立委提名，而且2008年立委選舉，他就是敗在士林，所以決定從那裡跌倒，就從那裡站起來。

談到民進黨中央推出限制議員選立委的「誠信條款」，王世堅說，民進黨是最早開放黨內初選的政黨，體現黨的民主傳統，而且賴清德參選黨主席時也說過「不保障現任立委」，所以他由議員轉戰立委，就是響應賴主席的主張。

王世堅指出，3年前，賴清德不就是透過黨內初選，與總統蔡英文爭取黨內提名，如果過去有初選是對的，現在取消初選就不對，阻礙民進黨的人才流動，而且自我設限。他認為，所謂「誠信條款」並未列入民進黨正式的提名規則中，因此，應該是無效的，只有「建議」的作用。

由於士林大同已有民進黨立委何志偉，媒體解讀，王世堅爭取該選區的立委提名，是因為跟何志偉有私人恩怨；王世堅反駁說，郝龍斌當台北市長時代，曾修理剛當議員的何志偉，他還為此質詢郝龍斌要他不要對議員太傲慢。

不過，要在士林大同挑戰現任立委何志偉，王世堅也承認不容易，像他的本命選區大同，選民不到12萬，但（何志偉本命區的）士林卻有25萬選民；而且，自從2008年在士林立委選舉中敗選後，他有15年沒有經營選區，就像現在黨內初選期間，他在士林幾乎沒有一塊看板。

然而，看到民進黨同志在初選期間到處掛著「信賴台灣」的大型看板，王世堅還是有感而發，他是「信賴台灣」、「相信賴清德」，但因為想捍衛黨的初選傳統、想透過立委身份為台北市爭取中央經費及政策支持，才堅持參加黨內立委提名，因此把自己「送上火線」。

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