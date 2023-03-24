中廣蓋洛普最新民調！侯友宜、郭台銘參戰2024　支持度都輸賴、柯

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

中廣今（24日）公布最新委託「蓋洛普民調公司」進行的2024總統候選人民調結果，顯示若新北市長侯友宜、副總統賴清德與民眾黨主席柯文哲分別代表國民黨、民進黨、民眾黨參選，賴的支持度32.25％居冠，其次是柯的20.88％，侯則拿20.71％居末。而即使是鴻海創辦人郭台銘披藍袍出戰，其支持度也輸給賴清德、柯文哲。

民進黨總統初選登記17日截止，黨內僅賴清德登記，民進黨中執會預計4月12日公告總統初選候選人提名名單。國民黨主席朱立倫22日在中常會上宣布2024總統初選採徵召，換句話說，侯友宜與郭台銘皆有機會，而目前黨內以侯的呼聲最高。柯文哲則早進入備戰，且已表明2024無「藍白合」。

中廣董事長趙少康24日舉行記者會，公布最新委託蓋洛普進行的「2023年政府首長施政滿意度調查及2024年總統選舉候選人民意調查」。

其中問題詢問，「如果明天就是2024年總統選舉投票日，請問在國民黨提名的侯友宜、民眾黨提名的柯文哲、民進黨提名的賴清德，在三位候選人中，您可能會投票支持哪一位？」結果顯示，賴清德的支持度32.25％居冠，其次是柯文哲的20.88％，侯友宜則拿20.71％居末；另外有20.18％尚未決定、4.00％不去投票、1.98％不知道或拒答。

▲中廣委託蓋洛普的最新總統候選人民調結果。（圖／趙少康辦公室提供，下同）

另外，「如果明天就是2024年總統選舉投票日，請問在國民黨提名的郭台銘(假設郭台銘恢復國民黨籍且被國民

黨提名)、民眾黨提名的柯文哲、民進黨提名的賴清德，三位候選人中，您可能投票支持哪一位？」結果顯示，賴清德的支持度34.17％居冠，其次是柯文哲的20.22％，侯友宜則拿18.93％居末；另外有19.96％尚未決定、4.80％不去投票、1.92％不知道或拒答。

此民調調查時間是2023年3月20日至22日，以分層比例隨機抽樣法、MISS-CATI 電腦輔助電話訪問系統，調查台灣22個縣市20歲以上具投票資格的民眾，完成的電訪成功比率68.93％、完成的電訪有效樣本數1074份。該民調針對有效樣本的性別、年齡與戶籍地進行加權，在95％信賴水準下，抽樣誤差±2.99%。

至於電訪成功比率計算方式，是把電訪成功訪問有效樣本 / 合格受訪者拒訪+合格受訪者中途拒訪+

合格受訪者暫時不方便接受訪問+合格受訪者當時不在家。