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侯友宜要選了？郭正亮驚人斷言：靠這2招挽回支持者

▲▼ 侯友宜出席新北城巿祈禱早餐會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲郭正亮認為，侯友宜不會有落跑問題。（圖／記者崔至雲攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

民進黨將在4月12日正式提名黨主席賴清德出征2024總統大選，而國民黨人選則尚未確定，目前呼聲最高仍然是侯友宜。對此，前立委郭正亮表示，「我不認為侯友宜有落跑問題，我的感覺侯友宜要靠他的表現，來挽回本來認可他的人」，引發討論。

郭正亮昨（23）日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「目前2024民進黨基本上已經定於一尊，接下來是立委初選，那國民黨這邊的人，至少要給人家感覺有要參選的FU，總統的樣子要出來。」郭正亮也直言，「我不認為侯友宜有落跑問題，我的感覺侯友宜要靠他的表現，來挽回本來認可他的人。」

郭正亮認為，「侯友宜對朝向總統之路的表態太少，會讓泛藍選民認為其扭扭捏捏，而感到煩心。」導致侯的呼聲有些許下滑。

若侯友宜想重新挽回支持者，郭正亮也點出侯應該在2方面有動作，「第一個是蔡英文訪美、馬英九訪大陸，未來兩個禮拜交鋒的過程，人家一定會問你的看法，不能沒有意見、要有個樣子。」

第二個建議則是「既然加入了提名委員會，就要把雄心壯志表達出來，例如新北市12席立委，國民黨只選3個，應表達雄心壯志『我們至少選一半，我會負責整合新北市的立委候選人』，魄力要拿出來。」

郭正亮也明講，這2招都做到，大家才會覺得他像個老大，「既然要選統，就要跟黨中央全面結合。要拿出對國民黨的使命感，還有願意投入更大的力量，姿態要出來，人家才會覺得你像個候選人」，並不是說要宣布參選，而是動作要做出來。

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