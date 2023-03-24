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郭貞慧推「畜牧三支箭」搶救國內畜牧業　籲中央跨部會整合

▲▼郭貞慧推動畜牧三支箭，搶救國內畜牧業窘境。（圖／郭貞慧提供）

▲郭貞慧推動畜牧三支箭，搶救國內畜牧業窘境。（圖／郭貞慧提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

針對國內缺蛋危機且豬肉價格飆破40年新高，民進黨立委參選人郭貞慧24日召開記者會，籲中央跨部會整合，並推動畜牧業三支箭，正本清源搶救國內畜牧業，為眾多畜牧業者發聲，確保民眾第一線的民生需求，並為全國民眾的食安把關。

郭貞慧指出，這幾年缺蛋危機不斷發生，最近集各方因素之影響，豬肉交易價格更是飆破40年來新高，縱使農委會祭出多種補助，仍然沒有辦法扭轉趨勢。而究其真正原因，還是政策沒有考慮各縣市在地狀況，光靠補助和凍漲，沒有對症下藥，接不上地氣。為此，她推出搶救畜牧業三支箭，希望能對症下藥，真正帶動畜牧業總體升級，確保國內民生需求。

郭貞慧透露，第一支箭是要求國家中央部會協助地方政府成立「畜牧業全面升級基金」，錢要花在刀口上，農委會手握百億養豬基金，為了雞蛋更是付出天價，空運遠得不得了的王國的雞蛋來台救市。但各縣市政經狀況與民情都不同，中央手握大權卻搔不到癢處，應該協助國內台南、彰化、雲林、屏東、嘉義等畜牧業前十大縣市，就該縣市的畜牧業規模成立「畜牧業全面升級基金」，為該縣市的畜牧業提供未來至少十年的畜牧業升級支持與準備。

第二支箭，郭貞慧認為，中央部會必須協助各地方政府在第一支箭「全面升級基金」的帶領之下，成立各縣市「畜牧業升級顧問團」，為各地的畜牧業者就近診斷，協助畜牧業者提出計劃取得各種政府資源，進一步為業者提供管理諮詢，解決各種計畫繁複的核銷及查帳程序，必要時更要為業者提供跨部會、跨局處、跨領域的協調協助和地方溝通。

第三支箭，郭貞慧指出，即便中央已經提供了優惠貸款，但國內的畜牧業者面對全球極端的氣候變化，加上戰爭風雲的威脅與淺碟式的政策管控，畜牧業者的升級動力仍然不足。因此，郭貞慧說，在前面兩支箭的支持之下，各縣市應該為業者視狀況加碼，當業者為貸款擔保品不足時，可以由基金為畜牧業者提供足額擔保，而在當前金融狀況下，就算是取得優惠貸款，仍然要接近2％的貸款利率，各地方升級基金可以機動調度，支持優質業者投資升級，提供0利率的優惠貸款，讓有心升級的優質業者，無痛升級。

郭貞慧強調，以上各種協助畜牧業升級的措施，絕對不是單單只靠農委會一個中央部會就可以達成，諸如國發會對國家糧食蛋白質戰略的總體指導，內政部對主副食品的國土規劃、用地取得；財金部會對支援資金的規劃調度；經濟部對大宗物資進出口的總體調控、食品工業的後續支持等。

郭貞慧指出，這些狀況都顯示，若要減少國內禽畜染疫風險，為國人提供安全、營養、穩定的食品來源，不能只靠單一部會農委會獨挑大樑，必須要中央跨部會、各地接地氣，縱向橫向共同努力，才有辦法達成台灣畜牧業全面升級，遠離缺蛋、缺肉危機，為國人打造一個食糧無缺、食安無虞的新好國家。

▲▼郭貞慧推動畜牧三支箭，搶救國內畜牧業窘境。（圖／郭貞慧提供）

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郭貞慧缺蛋畜牧業三支箭

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