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泰國蛋來了！下周32.5萬顆先到　今年進口台灣5000萬顆

▲雞蛋,蛋價。（圖／記者楊惠琪攝）

▲解蛋荒，農委會從泰國採購進口雞蛋，首批下周抵台。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會主委陳吉仲昨（22日）宣布擴大採購進口雞蛋，填補國內短期缺口，繼澳洲後，從泰國採購的首批約30多萬顆雞蛋，昨天已啟程透過海運來台，預計6至7天運抵台灣，這也是泰國歷經禽流感疫情後，首度出口生鮮雞蛋到台灣，預計今年將出口5000萬顆到台灣。

泰國媒體昨天也報導此項雞蛋出口案，報導指出，該批進口雞蛋約32.5萬顆，價值約133.4萬元台幣，不含運輸費用與關稅，每顆成本約4.1元，今年總計出口到台灣的雞蛋會超過5000萬顆，價值約2億400萬元。

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根據泰國媒體報導，這次是首度出口生鮮雞蛋到台灣，該批雞蛋有當地的GAP認證，以及經過GMP和HACCP認證的牲畜加工和收集中心，均符合泰國法律規範，以及貿易夥伴的規定和國際原則。過去泰國雖然曾爆發禽流感，但後來採取嚴格的預防措施，未來將開設更多鮮蛋市場，開拓新的出口市場。

陳吉仲昨在立院備詢指出，為短期調度，農委會擴大採購進口雞蛋來台，3月底前會有超過500萬顆，4月、5月每個月至少都會有超過3000萬顆以上雞蛋進口，進口來台的運費與30%關稅，農委會會全面吸收，不會影響產地價，經過洗選通路後，也會進到超市賣場通路，以平價盒蛋供應進口蛋給消費者。

為解決國內雞蛋短期缺口，農委會將從美國、澳洲、土耳其、巴西、日本、泰國、菲律賓、馬來西亞等8個國家進口雞蛋，部分國家也是禽流感疫區。陳吉仲昨說，目前全世界幾乎沒有任何國家可以免除禽流感肆虐，但所有採購案都符合國際相關規範，像是國外禽場在28天內沒有爆發禽流感等，強調會遵照國際規範採購新鮮雞蛋。

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