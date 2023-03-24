屏東檢警交流　準司法官體驗屏警鑑識新科技

▲屏東地檢署劉修言主任檢察官率準司法官到屏東縣警局體驗最前端鑑識科技 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢察署為使司法官學院62期屏東學習組學員瞭解鑑識工作，提升日後偵審業務之專業能力，在屏東地檢署劉修言主任檢察官及陳妍萩檢察官率隊下，於日前至警察局參訪交流，體驗最前端鑑識科技。

▲蔡文峰局長與主任檢察官劉修言。

屏東縣政府警察局鑑識科一直以來均以成立全方位刑事鑑識團隊為目標，除不斷精進各類刑案現場之勘察採證工作外，陸續建置指紋遠端工作站、添購高解析實體顯微鏡、移動式拉曼光譜儀、360度環景攝影等設備，以期能夠更即時、精確的辨識轄內刑案證物，協助破獲轄內各類刑案，工作表現歷來也深獲轄內院、檢的肯定。

縣警局長蔡文也期許鑑識單位能精進各項技能、充實專業器材設備，作為檢察官打擊犯罪、維護治安所用。

而鑑識科也特別設計相關槍枝性能檢測、毒化物拉曼光譜儀分析、指紋遠端工作站及現場勘察案例分享等課程，讓這些準檢察官、法官們，親身體會理解現行各類槍彈、化學、指紋鑑識技術、設備及鑑定方法，過程中有司法官學員提出各式各樣問題並由鑑識科資深人員逐一針對原理及細節加以說明，使法律人與科學人間有機會相互提出建議、充分交流溝通，讓檢警合作打擊犯罪的能量更上一層。