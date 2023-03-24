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網傳4年前交通裁罰假訊息　屏東警方1張圖澄清...籲民眾勿受騙

▲屏東縣政府警察局交通隊 。（圖／截圖GOOGLE)

▲屏東縣政府警察局交通隊 。（圖／截圖GOOGLE)

記者陳崑福／屏東報導

近日網路及社團群組流傳一則交通違規裁罰假訊息，誤傳即日起紅燈右轉要罰5400元、闖紅燈罰款從3600至7200元、紅燈越線罰款900元，以及超速6,000元起跳、每超速1公里加罰100元等。屏東縣政府警察局今(24)日發聲明，強調該傳言只是假訊息，呼籲民眾切勿以訛傳訛。

▲屏東縣政府警察局交通隊 。（圖／截圖GOOGLE)

警方表示，這些訊息早在2018年就在網路流傳，內政部警政署當年已於第一時間澄清假訊息。不料，最近又有網友引用這個錯誤訊息，屏東縣政府警察局交通警察隊今提供正確資訊，依道路交通管理處罰條例，紅燈越線汽機車罰款900至1200元，汽機車闖紅燈的罰則不同，機車罰1800至2700元、小型車2700至4000元、大型車則為3600至5400元。

類似網路謠言已流傳多年，警方已多次澄清，民眾如有交通法規相關疑問，除可透過法務部「全國法規資料庫」及交通部「交通法規即時檢索系統」查詢最新交通法令規定外，也可直接向就近之警察機關洽詢。

警方在此呼籲用路人，警察執法最重要的目的，就是為了確保用路人的行車安全，請用路人要從本身遵守道路交通規則做起，以確保自身交通安全。

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