好大官威！外送員遭開單「下跪求情」　警察1動作讓網友怒了

▲外送員向警察下跪求情卻遭呼巴掌。（（圖／翻攝自微博／極目新聞）

實習記者林郁婷／綜合報導

辛苦做外送結果被開單，想到罰金就心酸！一名外送員因違規被開罰單，疑似沒錢繳罰金而向警察求情，甚至還當街下跪，沒想到警察不但不領情，還打了外送員一巴掌，整個過程被人拍下來，在網路上引發討論。目前警方正在調查打人警察的身分。

根據《極目新聞》報導，事件發生在3月21日下午，大陸廣東湛江一名外送員，疑似未按規定車道行駛，被警察開了罰單，這名外送男子疑似想到罰單金額，要跑許多單才能賺到回，情急之下竟然在警察面前跪下求情，希望能放他一馬，只是警察不但沒有理會，反而朝下跪男子一巴掌打下去。

▲外送員一想到罰金，只能向警察下跪求情。（（圖／翻攝自微博／極目新聞）

▲警察卻一巴掌就呼下去。（（圖／翻攝自微博／極目新聞）

影片在網路上瘋傳，並引起警方注意，當地警方表示，目前正在調查這名警察的身分及事件的完整經過。不過，也有網友覺得影片像是經過刻意擺拍，否則為何剛好有人在一旁拍攝，懷疑是有心人為了陷害執法人員而故意做的。

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