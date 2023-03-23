14個月無法排尿　辣妹被送進急診室醫震驚「容量是一般人兩倍」

▲女子長達14個月無法自行排尿。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國倫敦30歲女子亞當斯(Elle Adams)突然罹患怪病，長達14個月無法正常排尿，期間無論她怎麼喝水或是多麼想上廁所，但就是無法自行排出，導致健康情況惡化被送進急診室，讓她的人生徹底改變。

亞當斯2020年10月某天早上醒來，突然發現自己尿不出來，即使她狂喝大量的水還是沒用，最後被送到急診室就醫，醫生發現她的膀胱中約有1公升的尿液，是普通女性所能容忍的最大容量2倍，最後緊急為她安裝輸尿管。

She said she was at 'breaking point'https://t.co/51WXtMF6fP — Daily Star (@dailystar) March 22, 2023

亞當斯表示，在事件發生前她一直十分健康，可是某天醒來就突然變成這樣，「我非常擔心，感覺快要崩潰了，我的生活被徹底改變，上廁所這麼簡單的事情我卻無法自行完成」。

亞當斯平時得依賴導尿裝置才能排尿，8個月後被診斷出可能是罹患福勒綜合症(Fowler's syndrome)，這是一種罕見疾病，較常發生在20多歲至30多歲年輕女性身上，後來她又接受許多檢測，14個月後才終於確定病因並且進行手術。

亞當斯表示，「我嘗試過藥物治療，但是完全沒用，他們告訴我有可能終身都會需要導尿管，幸好手術後多少改善我的情況，雖然這不會完全改變生活，但讓我插尿管的次數減少了很多」，讓她十分感激。