快訊／藏海量國軍械彈驚動國防部　軍武男拒說來源遭羈押禁見

▲持有65K2步槍等彈藥案的羅姓男子遭逮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

保二總隊與龜山警分局昨（22）日聯手在龜山區民宅，查獲羅姓男子家中暗藏65K2步槍、步槍彈等大批疑似國軍彈藥，經過警方蒐證與偵訊後，今(23日)下午已將羅姓男子移送桃園地檢署複訊。由於羅到案後，對於槍彈來源等細節交代不清，檢方認為他涉案重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

▲警政署保二總隊、龜山警方在龜山區羅姓男子住處起獲包括T65K2步槍等軍火。（圖／民眾提供）

保二總隊日前根據線報指出，位於桃園市龜山區羅男持有大批槍械彈藥，其中包括長槍等槍械彈藥，保二總隊昨天會同龜山警方突襲，果然查出有65K2步槍，但警方人員意外發現羅男住處還藏有大批彈藥，包括國造5.56公厘T65K2步槍乙把（序號422064）、5.56公厘步槍彈3箱、3.8吋手槍彈2箱、45手槍零頭彈1箱、穿甲彈2發、煙霧彈1顆、飛彈砲空殼1顆、訓練式手榴彈及檔彈板等國軍產製械彈，數量之多堪稱是小型軍火庫，由於彈藥上均有國軍製造等字樣，警方隨即向桃園地檢署報請指揮偵辦。

▲▼桃園警分局查獲大批國軍槍彈。（圖／記者陳以昇翻攝）

羅男到案後，接受保二總隊、龜山警方偵訊時，對於彈藥來源等相關問題均持保留態度，不願多作說明，昨天下午4時許將羅男移送桃園地檢署複訊，針對朝彈藥來源、是否有販售、改造或有其他共犯等問題，羅男仍然交代不清甚至緘默，檢方認定他涉案重大同有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。