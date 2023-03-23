狒狒竄桃園12天找不到牠　農業局再次鑑定物種為「東非狒狒」

文／中央社

狒狒出沒桃園，牠的物種從「東非狒狒」一度被修改為「豚尾狒狒」。桃園市農業局今天（23日）傍晚表示，隨著可供辨識照片增加，專家再次鑑定後確認物種為「東非狒狒」。

桃園市平鎮區鎮興里長黃志杰今天上午指出，有一隻狒狒已在平鎮出沒12天，牠僅採食蔬果、未傷害人，但圍捕未果。

黃志杰今天下午向中央社記者表示，他先前與獸醫在追捕時，曾2度與這隻狒狒「面對面」，他經過徹夜物種研究，並根據狒狒正面近照與獸醫進行討論後，認為這隻狒狒是「東非狒狒」。

桃園市農業局隨後指出，這隻狒狒經屏科大副教授蘇秀慧初步鑑定為「豚尾狒狒」，但隨著不同角度、可供辨識的照片增加，經再次鑑定後確認牠的物種是「東非狒狒」；詳細物種鑑定，還是要待抓到牠以後。

桃園市農業局林務科長吳秀真傍晚告訴中央社記者，持續依據民眾通報進行追捕，目前已搜索平鎮、新屋等2區，但截至目前都沒有發現狒狒蹤影；夜間將利用智慧科技夜間熱成像儀器全面搜捕，同時正向交通部申請使用遙控無人機進行空中作業。

▼桃園出現沸沸路上跑！（圖／翻攝自我是平鎮人、我是中壢人臉書）



她說，今天出動人力包括林務科、動保處及委外的協助廠商共約6人，晚間會檢視儀器準備情形、空拍機申請進度等調整派遣人數，目前還無法確定追捕行動會持續到多久，將視現場狀況決定；後續若捕捉到狒狒，已與林務局安排運送到安置地點。

桃園市農業局傍晚發布新聞稿表示，目前追蹤牠至最後出沒地點在新屋梅高路三段附近，但尚未發現牠蹤跡，仍在附近搜查及待命，並持續掌握狒狒通報動態；捉捕規劃原則先備妥誘捕籠進行誘捕，視狀況必要由動保處獸醫以吹箭方式捕捉。

狒狒為野生保育類動物，農業局指出，依野保法規定，只有基於學術研究或教育目的，且經中央主管機關許可者才可持有、飼養與繁殖，一般人不能飼養；若發現是民眾私養，將依野生動物保育法第31規定追蹤處理。

農業局提醒，民眾若發現此狒狒，請透過119或1999專線通報，或通知當地里長，以利後續追蹤處理；民眾遇到狒狒時，手中不要有食物，避免吸引狒狒覓食接近，務必放下食物遠離牠，避免遭受攻擊。

▼六福村派員協助誘捕 。（圖／記者陳凱力翻攝）

