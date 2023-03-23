　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

狒狒竄桃園12天找不到牠　農業局再次鑑定物種為「東非狒狒」

文／中央社

狒狒出沒桃園，牠的物種從「東非狒狒」一度被修改為「豚尾狒狒」。桃園市農業局今天（23日）傍晚表示，隨著可供辨識照片增加，專家再次鑑定後確認物種為「東非狒狒」。

桃園市平鎮區鎮興里長黃志杰今天上午指出，有一隻狒狒已在平鎮出沒12天，牠僅採食蔬果、未傷害人，但圍捕未果。

黃志杰今天下午向中央社記者表示，他先前與獸醫在追捕時，曾2度與這隻狒狒「面對面」，他經過徹夜物種研究，並根據狒狒正面近照與獸醫進行討論後，認為這隻狒狒是「東非狒狒」。

桃園市農業局隨後指出，這隻狒狒經屏科大副教授蘇秀慧初步鑑定為「豚尾狒狒」，但隨著不同角度、可供辨識的照片增加，經再次鑑定後確認牠的物種是「東非狒狒」；詳細物種鑑定，還是要待抓到牠以後。

桃園市農業局林務科長吳秀真傍晚告訴中央社記者，持續依據民眾通報進行追捕，目前已搜索平鎮、新屋等2區，但截至目前都沒有發現狒狒蹤影；夜間將利用智慧科技夜間熱成像儀器全面搜捕，同時正向交通部申請使用遙控無人機進行空中作業。

▼桃園出現沸沸路上跑！（圖／翻攝自我是平鎮人、我是中壢人臉書）

▲▼ 東非狒狒。（圖／翻攝自我是平鎮人臉書）

▲▼ 東非狒狒跑到桃園台66線快速道路。（圖／翻攝自我是中壢人臉書）

她說，今天出動人力包括林務科、動保處及委外的協助廠商共約6人，晚間會檢視儀器準備情形、空拍機申請進度等調整派遣人數，目前還無法確定追捕行動會持續到多久，將視現場狀況決定；後續若捕捉到狒狒，已與林務局安排運送到安置地點。

桃園市農業局傍晚發布新聞稿表示，目前追蹤牠至最後出沒地點在新屋梅高路三段附近，但尚未發現牠蹤跡，仍在附近搜查及待命，並持續掌握狒狒通報動態；捉捕規劃原則先備妥誘捕籠進行誘捕，視狀況必要由動保處獸醫以吹箭方式捕捉。

狒狒為野生保育類動物，農業局指出，依野保法規定，只有基於學術研究或教育目的，且經中央主管機關許可者才可持有、飼養與繁殖，一般人不能飼養；若發現是民眾私養，將依野生動物保育法第31規定追蹤處理。

農業局提醒，民眾若發現此狒狒，請透過119或1999專線通報，或通知當地里長，以利後續追蹤處理；民眾遇到狒狒時，手中不要有食物，避免吸引狒狒覓食接近，務必放下食物遠離牠，避免遭受攻擊。

▼六福村派員協助誘捕 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼ 狒狒脫逃，六福村派員協助誘捕 。（圖／記者陳凱力翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
超商買飲料意外中獎！最大獎賺6.6萬　一堆人哀號：喝完就丟了
激瘦女「小腹凸爆」醫看傻　只能切了
只有3天！　超商「大杯拿鐵、靜岡抹茶拿鐵買1送1」
怪風吹翻帳篷「民眾狂跑逃生」　女星曝影片嚇壞：差點死掉
快訊／統神升格「三寶爸」　粉絲狂讚：可以一家五排了
外媒評經典賽中華隊「C-」　這國墊底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

狒狒竄桃園12天找不到牠　農業局再次鑑定物種為「東非狒狒」

桃園忠烈祠暨神社文化園區活化　蘇俊賓：堅持中立原則持續推動

市府夜間搜捕「東非狒狒」　出動無人機

台東縣民離島工作受傷...生活陷困境　台電送電又送暖

「園區狒狒都長一樣」人員清點超崩潰　六福村二刷結果出爐

台南前議員林阳乙經營賭場　獲利436萬元判刑6月

台南渴爆就等這波雨！　3大水庫總蓄水量直逼「百年大旱」同期

學校操場40年未整修！　蔡培慧爭取政院全額補助修繕校園操場

敘利亞痴情男每天噓寒問暖...婦險遭詐　警急幫刪帳號

台電台南區處首季移除電桿破百鳥窩　保電兼顧生態代養雛鳥後野放

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

愛孫玩公園滑索往前衝　爺拚老命狂奔抓人笑翻

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

孩用馬克筆塗鴉豪車擦不掉　父親豪爽任畫 ！ 秒變漫畫風

狒狒竄桃園12天找不到牠　農業局再次鑑定物種為「東非狒狒」

桃園忠烈祠暨神社文化園區活化　蘇俊賓：堅持中立原則持續推動

市府夜間搜捕「東非狒狒」　出動無人機

台東縣民離島工作受傷...生活陷困境　台電送電又送暖

「園區狒狒都長一樣」人員清點超崩潰　六福村二刷結果出爐

台南前議員林阳乙經營賭場　獲利436萬元判刑6月

台南渴爆就等這波雨！　3大水庫總蓄水量直逼「百年大旱」同期

學校操場40年未整修！　蔡培慧爭取政院全額補助修繕校園操場

敘利亞痴情男每天噓寒問暖...婦險遭詐　警急幫刪帳號

台電台南區處首季移除電桿破百鳥窩　保電兼顧生態代養雛鳥後野放

經典賽對中華先發的古巴投手　雷法抵台加盟桃猿

親妹竟私下宣傳「姊姊下海做援交」！　薔薔當眾發飆給難看

美而快去年每股賺4.6元創新高　擬配發3元股利

黃筱雯擊敗泰國勁敵激動掩面　闖拳擊世錦賽決賽拚第2金

陌生工作人員突問「賺比老公多誰養家」　KIMIKO高情商4反問回擊

《魔獸世界：巨龍崛起》推10.0.7版本更新　「返回禁忌之境」現已登場

勞斯萊斯推「Wraith V12限量紀念版」！全球僅12部　售完即停產

王婉諭深夜宣布　參選北市大安區立委

狒狒竄桃園12天找不到牠　農業局再次鑑定物種為「東非狒狒」

台北內湖500萬現金搶案　女富豪2同車男姓友人到士林地檢說明

午餐時間到了！小白狗「叼便當」　開心穿梭巷弄...網笑：自己買的？

地方熱門新聞

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

營利事業所得稅申報　常見六大錯誤報您知

台南水情吃緊 水庫總蓄水量直逼2021年大旱同期

19年水箱車輾斃消防員　水產董座捐贈一台新的

台南前議員林阳乙經營賭場判刑6月

普發6千　雲林20處戶政事務所設專櫃助登記

種出全台最大顆藍莓　花蓮達人經驗分享

夜間搜捕「東非狒狒」　採科技執法

台南立體停車場工地意外　遭勒令停工

地虎堂主吳金虎　栽贓勞力士被偷

花蓮檳榔攤販售保力達B遭罰　衞生局：是藥品

奇美燃氣汽電共生廠正式商轉

遊客徒步環島體力不支　恆春警即時救援

台南水萍塭公園地下停車場4月1日起開放

更多熱門

相關新聞

六福村清點東非狒狒　竟還多出一隻

六福村清點東非狒狒　竟還多出一隻

桃園市驚見東非狒狒逛大街，被質疑是從六福村逃脫。不過，六福村23日兩度對外否認，且清點園內狒狒，數量不僅沒有少，反而比原先多一隻，達到156隻。對此，園方解釋，應是今年初有狒狒寶寶出生，才會出現數量上的落差。

夜間搜捕「東非狒狒」　採科技執法

夜間搜捕「東非狒狒」　採科技執法

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

狒狒逃走中！避免眼神直視引攻擊

狒狒逃走中！避免眼神直視引攻擊

跟風！IKEA「無動物逃脫」　網笑：小編多領根香蕉

跟風！IKEA「無動物逃脫」　網笑：小編多領根香蕉

關鍵字：

狒狒東非狒狒桃園平鎮

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

快訊／篠田麻里子宣布離婚

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

快訊／連5升！　中央銀行宣布升息半碼

即／抓到了！4匪持辣椒水搶500萬現鈔1hr後落網

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

身分證拿出來！中3碼玩樂園只要99元

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面