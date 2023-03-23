當街狂奔流竄！恐為豚尾狒狒　屏科大：也可能是受傷東非狒狒

▲桃園平鎮地區竟有狒狒出沒流竄。（圖／翻攝臉書）



記者劉人豪／綜合報導

桃園平鎮區今(23日)驚傳有東非狒狒趴趴走，第一時間傳出是從新竹六福村動物園逃脫，事後六福村否認，表示園內狒狒數量並未減少。至於這隻狒狒到底是當地居民所說的東非狒狒，還是豚尾狒狒？屏科大野保所副教授蘇秀慧向《ETtoday新聞雲》說明，這隻在平鎮出沒的狒狒，有可能是豚尾狒狒，但也不排除是東非狒狒受傷後尾巴變短，才讓外觀看起來像是豚尾狒狒。

蘇秀慧指出，東非狒狒跟豚尾狒狒的臉部特徵跟體型都很像，主要是從尾巴來辨認，從一開始傳出的照片來看，有可能是豚尾狒狒，但後來看到背部照片後不確定了，不排除可能是東非狒狒尾巴受傷等因素，導致尾巴變短，當然最能百分百確認的方式，就是捕獲以後驗DNA。

《ETtoday新聞雲》詢問，豚尾狒狒目前並無登記在案，是否有民間私養的可能?蘇秀慧表示，這部分的話可能就要朝進口方面查一下，也有可能私養的人根本不登記，因為私自進口就違法了，所以才會無登記在案。

23日驚傳六福村動物園「東非狒狒」逃脫，跑到桃園市平鎮區鎮興里停留了12天左右，當地里長黃志杰、守望相助隊隊員還有六福村獸醫一起上前抓捕，由於狒狒太聰明，2度成功脫逃。本以為東非狒狒是從六福村逃出，不過六福村稍早澄清，園區內的狒狒沒減少，但保險起見正在二次確認中，之後也會協助鄉親一起圍捕。

兩者均屬野生動物，原產地都是非洲，性格都屬於比較凶猛，，若看到民眾手上有食物的話，可能會出現奪取的攻擊動作，提醒民眾要格外小心，如果在街上遇到，應盡快迴避，立即撥打1999通報。