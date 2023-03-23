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「狒狒」脫逃逛大街！六福村派員協助抓捕　專家曝掠捕攻略

記者陳凱力、陳韻如／新竹報導

桃園平鎮驚傳「東非狒狒」出沒，第一時間，網路傳聞是六福村脫逃狒狒，後來遭六福村否認，表示「園內狒狒數量沒有少」。對此，六福村公關張家綸事後也出面表示，18日接獲民眾通報後，園內除了第一時間去盤查之外，也派員協助抓捕，目前首要會先以食物誘捕為主。

▲六福村狒狒。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲六福村狒狒。（圖／記者陳凱力翻攝）

張家綸表示，18日六福村就接獲民眾致電詢問，是否能協助抓捕狒狒，以及該狒狒是否為園區脫逃，而六福村第一時間就立即前往盤查，但園區內狒狒數量並沒有減少，不過由於六福村有相當多的抓捕經驗，因此也在第一時間出動獸醫及相關人員進行誘捕。

▲▼ 狒狒脫逃，六福村派員協助誘捕 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼狒狒脫逃，六福村派員協助誘捕。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼ 狒狒脫逃，六福村派員協助誘捕 。（圖／記者陳凱力翻攝）

張家綸進一步說明，六福村的狒狒區周圍除了有電網之外，前方也有警戒車，也有飼養員在下方戒護，而過了電網的大門之後，就會是獅子區，通過了獅子區才會到外面，因此若狒狒要脫逃，牠至少得通過三關才能逃脫。

此外，樂園動物管理課資深領班邱明光則表示，雖說東非狒狒個性兇猛，但基本上不會有主動攻擊的行為，除非民眾刻意去激怒，因此也呼籲民眾，若看到狒狒出沒，不要有過激的動作，以免遭受攻擊。

另外，目前六福村也派員協助誘捕，首要誘捕方式會先以食物誘捕為主，除非其出沒地點不適合放置誘捕籠，才會採取吹箭麻醉方式誘捕。

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