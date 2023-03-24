遇到狒狒別露齒微笑！記住「4不1放」　避免激怒牠遭攻擊

▲看到狒狒4不1放。（圖／翻攝自Facebook／林務局-森活情報站）

記者劉人豪／綜合報導

一隻東非狒狒已在桃園市平鎮區出沒至少12天，牠僅採食蔬果、未傷害人，但至今到處逃圍捕未果。林務局呼籲，如果遇到狒狒不要與牠眼神對視、不要露齒微笑、不要尖叫、不要轉過身奔跑，這些行為都可能會激怒狒狒，若是看到狒狒，應立即撥打1999通報當地縣市政府。

林務局在臉書發文提醒，如果遇到狒狒不要與牠眼神對視、不要露齒微笑（露齒對狒狒來說是威嚇）、不要尖叫、不要轉過身奔跑，因為以上行為都可能會激怒狒狒，若手中有食物也請立即放下緩慢離去，並撥打1999通報當地縣市政府

▲ 許多民眾目擊到狒狒逃跑的身影。（圖／翻攝自我是平鎮人臉書）

副市長蘇俊賓在臉書發文指出，若發現該隻狒狒，請透過119或1999專線通報，或是通知當地里長，以利後續追蹤處理，另民眾遇到狒狒時，手中不要有食物，避免吸引其覓食接近，務必放下食物遠離牠，避免遭受攻擊，確保自身安全。

蘇俊賓表示， 如拾獲保育類動物，勿自行飼養，應聯絡本府農業局協助專業救傷安置，避免因不當收治，造成傷害或觸法。目前 農業局擬利用夜間使用智慧科技夜間熱成像儀器，進行全面搜捕，後續若捕捉到逃脫狒狒，已與林務局聯繫安排運送安置地點。