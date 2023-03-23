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社會 社會焦點 保障人權

快訊／主嫌拒吐65K2槍彈來源　檢方聲請羈押禁見

▲桃園市龜山警分局今天下午將涉嫌持有65K2步槍等彈藥案羅姓男子移送桃園地檢署偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲羅男被移送桃園地檢署複訊，但仍對槍彈來源交代不清，遭聲押禁見。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、柯沛辰／桃園報導

保二總隊22日破獲桃園龜山區一處黑幫分子住處經營的地下兵工廠，查獲疑似國軍外流的T65K2步槍及大量彈藥。由於主嫌羅姓男子拒絕交代槍彈來源，桃園地檢署23日晚間複訊後，認為有逃亡、串證之虞，因此向法院聲請羈押禁見。

保二總隊昨天會同龜山警方突襲，查出3把步槍及大批彈藥，其中一把型號是T65K2步槍（序號422064），上頭還印有「中華民國陸軍」字樣。不過，國軍依序號追查，發現是嘉義的新訓旅，但該旅全面清查後，確認所有T65K2都還在，尚不清楚被查獲的槍枝真偽，或從何而來。

事實上，警方還在現場查獲5.56公厘步槍彈3箱、3.8吋手槍彈2箱、45手槍零頭彈1箱、穿甲彈2發、煙霧彈1顆、迫擊砲彈空殼1顆、訓練式手榴彈及檔彈板等，數量之多堪稱是小型軍火庫，但由於彈藥上均有國軍製造等字樣，警方隨即向桃園地檢署報請指揮偵辦。

▲警政署保二總隊、龜山警方昨天在龜山區羅姓男子住處起獲包括T65K2步槍在內大批槍彈，引發軍方高度重視。（圖／翻攝自社群網站）

▲羅男住處起獲包括T65K2步槍在內大批槍彈，均印有國軍製造字樣。（圖／翻攝自社群網站，下同）

事後，有軍武粉專澄清，該槍是他們製作的模型槍，並非真槍。警方也證實是模擬槍，至於其他彈藥是不是軍品，還要再清查。不過，羅嫌到案後，對彈藥來源等相關問題均持保留態度，不願多作說明，因此下午4時許被移送桃園地檢署複訊。

據了解，檢方複訊時針對彈藥來源、是否有販售、改造或有其他共犯等方向進行訊問，但羅對槍彈來源仍交待不清。檢察官認為，羅嫌涉犯罪嫌重大，且有逃亡、串證之虞，有羈押原因及必要，晚間向法院聲請羈押禁見。

▲警政署保二總隊、龜山警方昨天在龜山區羅姓男子住處起獲包括T65K2步槍，玩家魏先生說，這是自家生產操作槍，一眼就認出。（圖／翻攝自社群網站）

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