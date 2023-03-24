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違規暴增10倍！121人帶豬肉入境遭罰20萬「探親家人亂塞行李惹禍」

▲春節將至，為防非洲豬瘟，台南市動保處籲民眾勿自海外攜帶或網購肉製品入境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲違規帶豬肉製品遭罰人數較去年同期暴增10倍，農委會呼籲民眾勿再帶入。（圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

非洲豬瘟在亞洲持續蔓延，加上疫情趨緩後的邊境鬆綁，根據農委會統計，今年旅客違規攜帶豬肉製品裁罰20萬元件數，較去年同期增加10倍，為防堵非洲豬瘟，農委會主委陳吉仲提醒國人，不要攜帶或郵寄豬肉產品等動物檢疫物入境，避免違規而被處以高額罰鍰，農委會也會持續查核，並加強邊境管制措施。

非洲豬瘟在亞洲蔓延，全亞洲已有17個國家淪陷，台灣迄今仍是非疫區，但根據農委會統計，由於疫情趨緩後邊境鬆綁，今年元旦到3月20日為止，民眾因為違規攜帶豬肉產品入境被裁罰20萬元案件共121件，比去年同期11件增加110件，等於增加10倍，已經佔去年一整年170人的7成以上。

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為防堵非洲豬瘟入侵，農委會今天由陳吉仲主持舉行「非洲豬瘟中央災害應變中心第26次會議」，針對邊境開放後各項防範非洲豬瘟強化措施及國內各項防疫整備工作進行盤點及討論，會後陳吉仲並親自主持記者會。

▲▼農委會主委陳吉仲說明因應非洲豬瘟新措施。（圖／記者許敏溶攝）

▲農委會主委陳吉仲提醒民眾，不要再帶肉製品入境，全面防堵非洲豬瘟。（圖／記者許敏溶攝）

陳吉仲指出，近期隨著入境旅客增加，違規攜帶豬肉產品等檢疫物也增多，大多數受罰旅客表示，因為久未出國而忘了相關規定，或是返鄉探親時，未注意行李中被家人放入豬肉製品。

由於非洲豬瘟蔓延，陳吉仲提到，故針對旅客、棄置箱、快遞、郵包及貨運查獲違規豬肉製品，檢測非洲豬瘟病毒，總計採檢5278件、其中陽性470件，最大宗為中國大陸375件，其次為越南82件、泰國12件、馬來西亞1件。

陳吉仲強調，國際非洲豬瘟疫情依舊嚴峻，面對後疫時代國際旅遊與跨境移動人潮回歸，及民眾購物型態改變，防範非洲豬瘟疫情入侵複雜度增加，應變中心將要求各相關部會加強各項邊境管制措施，以維持滴水不漏防疫成果。

至於國內防疫整備部分，陳吉仲指出，為降低非洲豬瘟透過廚餘傳播風險，針對199頭以下養豬場禁止使用廚餘餵飼豬隻措施，農委會將持續進行查核取締，另針對飼養200頭以上使用廚餘、動物性廢渣或畜禽屠宰下腳料等餵飼豬隻且已取得檢核再利用資格之養豬場，也會持續執行查核，若查獲不符規定者，均會依法裁罰。
 

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