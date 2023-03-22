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農委會稱「雞蛋產銷」回穩　產業內部報告揭：產能嚴重不足

▲內湖農會排隊買雞蛋人潮。（圖／記者楊惠琪攝）

▲全台蛋荒持續延燒，內湖農會出現排隊買雞蛋人潮。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全台蛋荒延燒數月，農委會今晚（22日）公布最新雞蛋產銷資訊，每日雞蛋生產量回升至11.2萬箱，較上周增加了1000箱，整體產能已止跌回穩，目前產蛋雞隻數略升至3158萬隻，比上周多了67萬隻。但根據產業界今日雞蛋產銷報告，全台各區雞蛋生產仍是「嚴重不足」。

根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會3月22日的報告，從北到南各分區生產動態都是「嚴重不足」，而各區銷售「市況極佳」，雞蛋短缺問題，短期內恐無法獲得紓解。報告並指出，產地雞場面臨飼養環境日趨複雜，雞蛋生產風險增加；運輸業者單趟承載雞蛋數量不足，運輸成本增加；雞蛋銷售業者為應付下游雞蛋需求，進貨成本增加，可謂「三輸局面」。

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▲產業界今日雞蛋產銷報告，全台各區雞蛋生產仍「嚴重不足」。（圖／讀者提供）

▲產業界今日雞蛋產銷報告，全台各區雞蛋生產仍「嚴重不足」。（圖／讀者提供）

蛋雞產銷督導委員會表示，雞蛋短缺已是國際現實，非政治口水能夠解決，期盼產、官、學、銷，共同面對，承認問題、解決問題，希望國內雞蛋生產，早日回歸常態。

農委會主委陳吉仲今表示，為解決國內短期雞蛋需求，除了3月底前進口逾500萬顆外，預計4月和5月，每個月至少各進口3000萬顆雞蛋，強調進口雞蛋是透過既有洗選通路到末端超市等通路，不會影響到產地價，畢竟國內量能還是不足，產地價不會因為專案進口受影響。

陳吉仲並指出，農委會目前全力讓雞蛋供應恢復秩序，根據最新雞蛋產銷資訊，先前換羽雞隻已經陸續投入生產，這周又比上周增加60多萬產蛋雞，預計5月

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