蛋商喊「蛋價再漲3元」！陳吉仲：尊重審議　進口蛋清明連假可買到

▲蛋價傳再漲3元，陳吉仲表示尊重，並指進口雞蛋在清明連假可在超市買到。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

全台蛋荒持續延燒，傳出蛋價將會再漲3元，農委會主委陳吉仲今（24日）表示，沒收到要開會漲價資訊，尊重在產銷資訊充分透明下，去決定雞蛋價格；農委會已經專案開放十國進口雞蛋，消費者最快在清明連假期間，就可以買到來自澳洲、美國、泰國的洗選盒裝雞蛋。

國內蛋荒未解，目前產地價與批發價來到每台斤45.5元及55元，仍在歷史高點，上周六蛋價委員會雖然凍漲，但傳出蛋商公會明（25）日將在蛋價評議委員會上強制通過再調漲3元，引發外界關注。

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陳吉仲今天主持非洲豬瘟中央災害應變中心第26次會議，召開會議後記者會時，媒體詢問明天蛋價將再漲3元傳聞，陳吉仲則表示，不確定蛋商公會明天是否要開會，也沒收到是否討論漲價訊息，不會主動跟雙方有任何形式上的說明，否則不管蛋價漲或不漲，都把責任推到農委會

陳吉仲也強調，針對所有雞蛋價格，一定是依照產銷資訊決定，包含國內生產量、庫存量及需求量，加上需求有季節波動，所以農委會尊重產銷資訊充分透明下，去決定雞蛋價格。

若明日蛋價再調漲3元，但通常先調漲批發價到每台斤58元，過3天才要調整產地價，陳吉仲表示，蛋農是否有獲得立即調整利益，大家都很清楚，而目前雞蛋公告盤價，與產地實際價格有一定差異，這時候要去討論盤價調整，可以公開讓社會大眾了解有無必要。

對於國內雞蛋不足，陳吉仲說，已經開放泰日美等十國專案進口，並持續到年底，等4到5月時進口量會更多，其中從澳洲、美國、泰國進口的雞蛋，預計民眾清明連假時可在超市買到。