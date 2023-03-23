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男童掃墓後高燒不退「手腕處有焦痂」　醫：這病清明前後是高峰

▲一般成人感染恙蟲病的首選治療用藥不適合用於8歲以下的孩童，若出現相關症狀立即就醫，以利早期診斷及治療。（圖／門諾醫院提供，下同）

一般成人感染恙蟲病的首選治療用藥不適合用於8歲以下的孩童，若出現相關症狀立即就醫，以利早期診斷及治療。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

清明節是國人慎終追遠、緬懷先人的重要節日，清明節前後一周更是祭祖掃墓的高峰。門諾醫院小兒感染科醫師楊子毅提醒，恙蟲病不是只有大人會感染，對於孩童的症狀更要提高警覺，否則錯過治療時間，病況嚴重還可能併發器官衰竭，家長不得不慎。
 
醫師表示，日前一名10歲男童發燒多日，使用退燒藥物仍未見改善父母十分擔憂，於是帶著男童到醫院急診，經醫師詢問，得知孩子曾與家人一同前往山區掃墓，且在男童的手腕關節處發現有焦痂，診斷應是感染「恙蟲病」，隨即安排男童住院並給予抗生素治療，第二天男童病況明顯好轉。醫師呼籲，恙蟲感染的潛伏期通常約 9-12天，民眾掃墓後若出現頭痛、發燒等身體不適症狀，應盡速就醫檢查。
 
楊子毅進一步說，不只成人會感染恙蟲病，小兒科偶爾也會出現零星個案，孩童感染後症狀跟大人差不多，會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大、皮膚出現紅色斑狀丘疹等症狀，並在叮咬處發現重要的特徵「焦痂」，其焦痂位置多半在鼠蹊部等皮膚皺摺處，若未細心翻找，難以察覺。

▲一般成人感染恙蟲病的首選治療用藥不適合用於8歲以下的孩童，若出現相關症狀立即就醫，以利早期診斷及治療。（圖／門諾醫院提供，下同）

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診斷上，除了參考旅遊史，通常看到焦痂，就會確定是感染恙蟲病。

戶外掃墓祭祖容易接觸到恙蟲孳生的草叢環境，進而增加感染恙蟲病的風險，醫師提醒，民眾掃墓除了穿著長袖衣褲等保護性衣物以及使用政府核可的防蚊藥劑，返家後應立即盥洗並換洗全部衣物，以避免被恙蟲叮咬而感染。

▲一般成人感染恙蟲病的首選治療用藥不適合用於8歲以下的孩童，若出現相關症狀立即就醫，以利早期診斷及治療。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼戶外掃墓祭祖容易接觸到恙蟲孳生的草叢環境，進而增加感染恙蟲病的風險。
 
 往年全國感染恙蟲病例約300例，高峰期自4、5月份開始，根據疾管署監測資料顯示，今年截至3月21日累計15例恙蟲病確定病例，個案感染地以花東地區較多，共計10例。

▲一般成人感染恙蟲病的首選治療用藥不適合用於8歲以下的孩童，若出現相關症狀立即就醫，以利早期診斷及治療。（圖／門諾醫院提供，下同）

診斷上，除了參考旅遊史，通常看到焦痂，就會確定是感染恙蟲病，若及時給予適當治療，病症會明顯改善與恢復。醫師表示，雖然恙蟲病不會人傳人，但若延遲治療確實可能會致死，因此建議民眾於掃墓後，相隔1至2週內若出現頭痛、發燒等身體不適症狀，就應盡速就醫檢查，避免病情惡化。
 
此外，由於一般成人感染恙蟲病的首選治療用藥不適合用於8歲以下的孩童，因此提醒家長若帶孩子從事戶外掃墓或旅遊活動，應特別做好防護措施避免恙蟲附著叮咬，同時提高警覺，若出現相關症狀立即就醫，並主動告知醫師相關旅遊史，以利早期診斷及治療。否則錯過治療時間，可能造成肝臟、肺部等器官的發炎，甚至嚴重併發器官衰竭，後果不堪設想。 

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