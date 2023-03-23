國民黨徵召為候選人「掃除障礙」？　他指關鍵：給侯友宜難看而已

▲國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主朱立倫昨天在中常會上宣布，2024總統人選採用徵召方式取代民調來產生，被解讀為替新北市長侯友宜近期民調崩跌解套。對此，民進黨立委趙天麟23日表示，改成徵召反而對侯友宜最不利，因為不管徵召還初選，他都要面對落跑爭議，若是初選的話，鴻海創辦人郭台銘不能參與，但如果改成徵召，郭台銘也是可能人選，這不是給侯友宜難看嗎？

趙天麟表示，徵召的辦法讓國民黨初選被沒收，這應該對侯友宜最不利，因為不管是徵召還是初選，他都必須面對落跑爭議，對侯友宜來講沒有差，但如果初選的話，他可能在朱立倫強勢溝通協調下定於一尊，讓侯友宜成為唯一登記人，即便有第二人登記也不會是郭台銘，因為他沒有初選資格。

趙天麟指出，這下初選改成徵召，形式上是為侯友宜排除困難，但其實是增加莫大困難，因為郭台銘也成為可以被徵召的人，這對侯友宜不是難看加三級嗎？侯友宜應該大方宣布要參選，但現在朱立倫已經宣布沒收初選，任何人都可能被徵召，這是國民黨長期沒有公開透明初選制度的結果，也只能表示尊重。

民進黨立委林靜儀也表示，有趣的是，去年底九合一大選民進黨除了六都採取徵召外，其他縣市也有初選機制，現在立委選舉也有初選機制，當初國民黨笑哈哈說民進黨沒收初選，現在國民黨也沒收初選，但這是他們內部機制、尊重。