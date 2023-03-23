普發6千倒數中！特別預算刪1億2千萬　24日拼三讀通過

▲普發現金特別預算24日拼三讀。（圖／路透社）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長游錫堃23日召集朝野協商，討論各黨團提出疫後特別預算案的提案，最後決議從原本刪除6千5百萬經費提高到1億2千萬，至於多的5千5百萬，科目自行調整。明（24日）將在院會表決處理、完成三讀程序，最快4月6日開始發放。

國民黨團總召曾銘宗表示，3800億裡面有些沒必要、為編列而編列，比如說文化部各項藝文振興方案15億、藝文消費抵用現金8億、擴大藝文消費產業23億，這些東西可以回到公務預算編，編這些一點用都沒有。

時代力量黨團總召邱顯智指出，這些錢涉及到分配問題，國民黨當然主張要發現金，但民進黨是否要跟進？政策如此非常令人失望，我國還有勞健保撥補、交通問題、居住正義等很多狀況。

邱顯智表示，反正大家對國民黨沒什麼期待，但民進黨應該要堅持到底，這次至少要把怎麼改革的方案送進來吧？還是要回到根本性問題，不然每年都有3800億可以發嗎？

國民黨立委賴士葆指出，前瞻砍了千分之6.1、51億，結果現在只有砍6千多萬，現在連千分之1、1億4都沒有，只有刪6500萬，這樣協商很沒意思，很多通刪科目、業務費大可大手一劃刪掉。

民進黨團總召柯建銘表示，本來刪除6千5百萬，現在刪除1億2，至於多的5千5百萬，科目自行調整。賴士葆回應，總共才刪1億2千萬，為了發6千現金，他是含淚接受。

協商後決議決定事項：

一、協商通過內容及保留部分由財政委員會整理，剩下照聯席會議審查結果通過，送各黨團確認後，於24日上午9時前送議事處。

二、本案於院會進行處理時，非保留部分，宣讀後均予以通過，保留部分均暫保留；保留部分進行處理前，由時代力量黨團推派2人、民眾黨黨團推派2人、國民黨黨團推派3人、民進黨黨團推派3人，依上開黨團順序輪流交叉發言，發言順序授權議事處處理，每人發言時間為3分鐘，發言完畢後，各案均不再發言，即按保留案號依序表決。

三、本次協商各項提案，均予刊登公報紀錄。