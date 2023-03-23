　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南前議員林阳乙經營賭場　獲利436萬元判刑6月

▲前台南市議員林阳乙涉經營賭場獲利436萬元，被台南地院判刑6月，不法所得沒收。（圖／記者林悅攝）

▲前台南市議員林阳乙涉經營賭場獲利436萬元，被台南地院判刑6月，不法所得沒收。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

前台南市議員林阳乙夥同「二哥」男子，於2020年1月至3月間，借用台南市安南區長和路1處鐵皮屋經營賭場，並僱用黃姓男子等3人，林男獲得不法利益436萬元，台南地院23日下午宣判，依共同犯圖利聚眾賭博罪將林判刑6月，可易科罰金，犯罪所得沒收，黃男等3人均判刑3月。

判決書指出，台南市前議員林阳乙、前副議長林炳利（已歿，檢察官已為不起訴處分）及綽號「二哥」之成年男子共同經營賭場，自2020年1月31日起至3月8日止，借用台南市安南區長和路之某鐵皮屋作為賭博場所，該賭場以麻將牌及撲克牌為賭具，其中「二哥」負責出資，林阳乙僱用黃文宏、陳壽興，林炳利僱用廖宗仁在賭場內工作，林阳乙、林炳利即負責對外招攬不特定賭客親自或委請槍手到場賭博。黃文宏、陳壽興、廖宗仁之每日報酬為新台幣1500元，林阳乙分得賭場實際盈餘436萬元，被警方查獲=力檢察官起訴。

法官認為被告林阳乙、黃文宏、陳壽興、廖宗仁，均犯圖利供給賭博場所罪及圖利聚眾賭博罪。林阳乙、黃文宏、陳壽興、廖宗仁與同案被告林炳利、「二哥」，均為共同正犯，林阳乙等4人應從一情節較重之圖利聚眾賭博罪處斷。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
利菁哭紅雙眼！　消失台灣多年突曝心聲
「園區狒狒都長一樣」人員清點超崩潰　六福村二刷結果出爐
東芝TOSHIBA要被收購了！　股票將下市
BLACKPINK離台3天終於「官宣發文」！　傳再來台
猴痘疫苗系統出包！　疾管署認了
被爆新戀情　愛莉莎莎認「壓力超過臨界」身體出狀況
停紅線罰3千賭氣「吃完早餐再走」　慘再噴2萬...扣照半年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣民離島工作受傷...生活陷困境　台電送電又送暖

「園區狒狒都長一樣」人員清點超崩潰　六福村二刷結果出爐

台南前議員林阳乙經營賭場　獲利436萬元判刑6月

台南渴爆就等這波雨！　3大水庫總蓄水量直逼「百年大旱」同期

學校操場40年未整修！　蔡培慧爭取政院全額補助修繕校園操場

敘利亞痴情男每天噓寒問暖...婦險遭詐　警急幫刪帳號

台電台南區處首季移除電桿破百鳥窩　保電兼顧生態代養雛鳥後野放

30年資深輔導志工循循善誘　迷途少年重溫母愛看見希望

許淑華允增列投警預算員額　「非主力所」逐步恢復24小時運作

台南立體停車場工地「女工遭水泥鐵柱重壓」　交通局勒令停工

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

愛孫玩公園滑索往前衝　爺拚老命狂奔抓人笑翻

郭書瑤找男友：一定要king size　看BLACKPINK全被擋「放棄惹」

台東縣民離島工作受傷...生活陷困境　台電送電又送暖

「園區狒狒都長一樣」人員清點超崩潰　六福村二刷結果出爐

台南前議員林阳乙經營賭場　獲利436萬元判刑6月

台南渴爆就等這波雨！　3大水庫總蓄水量直逼「百年大旱」同期

學校操場40年未整修！　蔡培慧爭取政院全額補助修繕校園操場

敘利亞痴情男每天噓寒問暖...婦險遭詐　警急幫刪帳號

台電台南區處首季移除電桿破百鳥窩　保電兼顧生態代養雛鳥後野放

30年資深輔導志工循循善誘　迷途少年重溫母愛看見希望

許淑華允增列投警預算員額　「非主力所」逐步恢復24小時運作

台南立體停車場工地「女工遭水泥鐵柱重壓」　交通局勒令停工

利菁哭紅雙眼！　消失台灣多年突曝心聲：不是不會傷心

兄弟「Forever 23」　彭政閔背號引退隊史第一人

BMW大量註冊「48個新車名」　提前為電動車陣容做準備

台東縣民離島工作受傷...生活陷困境　台電送電又送暖

「喬奶女王」許嘉容傳豪門婚變　命理師直言：14年慘婚難保

彰化女騎士遭「雙輪輾過頭部」慘死　貨車駕駛停下又開走：沒晃動

歐陽靖被勸「當媽媽網紅要再婚」　她一聽原因懂了：人設很重要

「園區狒狒都長一樣」人員清點超崩潰　六福村二刷結果出爐

東芝TOSHIBA董事會同意「4500億收購案」！股票將從證交所下市

農委會進口6000萬顆蛋！女立委憂「惡夢重演」：政府出手價格更貴

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

地方熱門新聞

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

營利事業所得稅申報　常見六大錯誤報您知

19年水箱車輾斃消防員　水產董座捐贈一台新的

普發6千　雲林20處戶政事務所設專櫃助登記

種出全台最大顆藍莓　花蓮達人經驗分享

台南立體停車場工地意外　遭勒令停工

奇美燃氣汽電共生廠正式商轉

花蓮檳榔攤販售保力達B遭罰　衞生局：是藥品

遊客徒步環島體力不支　恆春警即時救援

台南水情吃緊 水庫總蓄水量直逼2021年大旱同期

台南水萍塭公園地下停車場4月1日起開放

「2023桃園彩色海芋季」4/1-4/16展開 　綺芋為主題

台南大新營入夜飄臭環保局開罰2件

民間片廠進駐七堵　謝國樑盼進用當地員工

更多熱門

相關新聞

台南立體停車場工地意外　遭勒令停工

台南立體停車場工地意外　遭勒令停工

台南市文化中心立體停車場工程，23日下午傳出工安意外，1名女工被倒塌鐵柱及水泥壓住受困，消防局119據報出動8車16人前往搶救，將傷者救出送成大醫院救治。交通局表示，事發後已勒令施工廠商全面停工，拆除清理倒塌施工架，並會查明釐清施工架倒塌原因，確認安全無虞後才能復工，避免工安事故再發生。

驚見烏龜臥軌　乘客暖心做這件事

驚見烏龜臥軌　乘客暖心做這件事

環保署空品淨化區認養評比台南全國第一

環保署空品淨化區認養評比台南全國第一

勞工局見證台南3家企業工會簽訂團體協約　

勞工局見證台南3家企業工會簽訂團體協約　

台南水萍塭公園地下停車場4月1日起開放

台南水萍塭公園地下停車場4月1日起開放

關鍵字：

台南林阳乙賭場

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

快訊／篠田麻里子宣布離婚

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

快訊／連5升！　中央銀行宣布升息半碼

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

即／抓到了！4匪持辣椒水搶500萬現鈔1hr後落網

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面