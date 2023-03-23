台南前議員林阳乙經營賭場　獲利436萬元判刑6月

▲前台南市議員林阳乙涉經營賭場獲利436萬元，被台南地院判刑6月，不法所得沒收。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

前台南市議員林阳乙夥同「二哥」男子，於2020年1月至3月間，借用台南市安南區長和路1處鐵皮屋經營賭場，並僱用黃姓男子等3人，林男獲得不法利益436萬元，台南地院23日下午宣判，依共同犯圖利聚眾賭博罪將林判刑6月，可易科罰金，犯罪所得沒收，黃男等3人均判刑3月。

判決書指出，台南市前議員林阳乙、前副議長林炳利（已歿，檢察官已為不起訴處分）及綽號「二哥」之成年男子共同經營賭場，自2020年1月31日起至3月8日止，借用台南市安南區長和路之某鐵皮屋作為賭博場所，該賭場以麻將牌及撲克牌為賭具，其中「二哥」負責出資，林阳乙僱用黃文宏、陳壽興，林炳利僱用廖宗仁在賭場內工作，林阳乙、林炳利即負責對外招攬不特定賭客親自或委請槍手到場賭博。黃文宏、陳壽興、廖宗仁之每日報酬為新台幣1500元，林阳乙分得賭場實際盈餘436萬元，被警方查獲=力檢察官起訴。

法官認為被告林阳乙、黃文宏、陳壽興、廖宗仁，均犯圖利供給賭博場所罪及圖利聚眾賭博罪。林阳乙、黃文宏、陳壽興、廖宗仁與同案被告林炳利、「二哥」，均為共同正犯，林阳乙等4人應從一情節較重之圖利聚眾賭博罪處斷。