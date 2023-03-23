　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南立體停車場工地「女工遭水泥鐵柱重壓」　交通局勒令停工

記者林悅／台南報導

台南市文化中心立體停車場工程，23日下午傳出工安意外，1名女工被倒塌鐵柱及水泥壓住受困，消防局119據報出動8車16人前往搶救，將傷者救出送成大醫院救治。交通局表示，事發後已勒令施工廠商全面停工，拆除清理倒塌施工架，並會查明釐清施工架倒塌原因，確認安全無虞後才能復工，避免工安事故再發生。

▲台南市文化中心停E5立體停車場工地下午傳出工安意外，1名女工被塌陷的鐵架及水泥壓住受困搶救送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市文化中心停E5立體停車場工地下午傳出工安意外，1名女工被塌陷的鐵架及水泥壓住受困搶救送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市文化中心停E5立體停車場工地下午傳出工安意外，1名女工被塌陷的鐵架及水泥壓住受困搶救送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市交通局副局長熊萬銀表示，台南市東區文化中心停E5立體停車場工地23日施作3樓至4樓結構體灌漿作業，下午2時5分許，傳出施工架倒塌，造成1名42歲女性作業人員受傷，交通局現場人員緊急通報警消及救護人員協助，傷者於現場被救出後仍意識清楚，並緊急送往成大醫院急救，交通局仍持續與營造廠商保持密切聯繫，關切傷者後續傷情。

▲台南市文化中心停E5立體停車場工地下午傳出工安意外，1名女工被塌陷的鐵架及水泥壓住受困搶救送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市文化中心停E5立體停車場工地下午傳出工安意外，1名女工被塌陷的鐵架及水泥壓住受困搶救送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局指出，事發後已勒令施工廠商全面停工及拆除清理倒塌施工架，並會查明釐清施工架倒塌原因，確認安全無虞後才能復工，避免工安事故再發生。

▲台南市文化中心停E5立體停車場工地下午傳出工安意外，1名女工被塌陷的鐵架及水泥壓住受困搶救送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，位於東區崇明路與崇善10街東區文化中心停E5立體停車場新建工程發生工地塌陷工安意外，工地4樓灌漿時發生坍塌，該名年約42歲的女工掉落1樓被壓受困，幸好並非直接掉落，有施工架作緩衝，女工被救出意識尚清楚，經消防人員於下午2時32分許搶救脫困，由東門消防分隊救護車送成大醫院急救。

▲台南市文化中心停E5立體停車場工地下午傳出工安意外，1名女工被塌陷的鐵架及水泥壓住受困搶救送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局案發時同步通報市警局、勞工局、文化局、東區區長、勞動部南區職業安全中心、消防署等單位，進一步調查釐清該起事故原因。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
瑞士信貸AT1風暴還沒完！　共180人「18億變壁紙」
13歲少女想養烏龜！「做23頁PPT」說服老爸：我準備好了
雨彈轟4天全台濕透　冷空氣「參一咖」狂跌14度
北市8級強風吹掀帳篷！「YouBike飛上天」　民眾竄逃畫面
金正恩穿「髒外套」出門 　幕僚恐遭處決

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

學校操場40年未整修！　蔡培慧爭取政院全額補助修繕校園操場

敘利亞痴情男每天噓寒問暖...婦險遭詐　警急幫刪帳號

台電台南區處首季移除電桿破百鳥窩　保電兼顧生態代養雛鳥後野放

30年資深輔導志工循循善誘　迷途少年重溫母愛看見希望

許淑華允增列投警預算員額　「非主力所」逐步恢復24小時運作

台南立體停車場工地「女工遭水泥鐵柱重壓」　交通局勒令停工

竹市「數位雙生科普實驗室」將開幕　打造元宇宙教育樂園

黃偉哲強化公私志工人力　歸仁地政成立「地政志工隊」

走過60年！花蓮港慶祝成立國際商港　3至10月系列活動開跑

民間片廠進駐七堵　謝國樑盼「進用當地員工」增在地就業

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

愛孫玩公園滑索往前衝　爺拚老命狂奔抓人笑翻

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

學校操場40年未整修！　蔡培慧爭取政院全額補助修繕校園操場

敘利亞痴情男每天噓寒問暖...婦險遭詐　警急幫刪帳號

台電台南區處首季移除電桿破百鳥窩　保電兼顧生態代養雛鳥後野放

30年資深輔導志工循循善誘　迷途少年重溫母愛看見希望

許淑華允增列投警預算員額　「非主力所」逐步恢復24小時運作

台南立體停車場工地「女工遭水泥鐵柱重壓」　交通局勒令停工

竹市「數位雙生科普實驗室」將開幕　打造元宇宙教育樂園

黃偉哲強化公私志工人力　歸仁地政成立「地政志工隊」

走過60年！花蓮港慶祝成立國際商港　3至10月系列活動開跑

民間片廠進駐七堵　謝國樑盼「進用當地員工」增在地就業

稱馬英九大陸祭祖行有正面影響　賴士葆：交流對話才能降低戰爭風險

雪佛蘭「大黃蜂」Camaro明年1月停產　將推出限量珍藏特仕版

觀察經典賽各國強打　曾豪駒有感觸：擊球初速再提升

兒童重症+2！染疫後MIS-C「全爆心肌炎」　發燒+6大症狀要注意

母親節檔期24日開跑！遠百估業績成長10%　單筆滿萬刷卡分期最划算

老年喪偶者6年內死亡率與醫療支出　研究：男高於女

「馬英九私人行祭祖有什麼錯？」　李貴敏：清明祭祖早已刻入DNA

被爆新戀情　愛莉莎莎認「壓力超過臨界」身體出狀況：我到極限了

1級節能冰箱真的省電？他見每月耗電「22變44度」傻了　關鍵曝

「瑞典鯡魚罐頭」4成分害超臭！營養師：像臭雞蛋＋醋

大肚男努力健身+飲食控制　連續自拍3個月變成六塊肌天菜

地方熱門新聞

營利事業所得稅申報　常見六大錯誤報您知

19年水箱車輾斃消防員　水產董座捐贈一台新的

普發6千　雲林20處戶政事務所設專櫃助登記

種出全台最大顆藍莓　花蓮達人經驗分享

奇美燃氣汽電共生廠正式商轉

花蓮檳榔攤販售保力達B遭罰　衞生局：是藥品

遊客徒步環島體力不支　恆春警即時救援

台南立體停車場工地意外　遭勒令停工

「2023桃園彩色海芋季」4/1-4/16展開 　綺芋為主題

台南大新營入夜飄臭環保局開罰2件

台南水萍塭公園地下停車場4月1日起開放

東港黑鮪魚季「第1鮪」辦法公告　期待月光瞑現蹤

民間片廠進駐七堵　謝國樑盼進用當地員工

2023台灣國際熱氣球嘉年華　6/30起登場

更多熱門

相關新聞

驚見烏龜臥軌　乘客暖心做這件事

驚見烏龜臥軌　乘客暖心做這件事

龜龜生命有危險！網友林先生日前搭火車，在台南大橋火車站等車時，驚見前方鐵道上竟然有一隻小烏龜。只見烏龜趴在軌道上，一動也不動，這下林先生擔憂烏龜安危，趕緊通報站務人員，幸運救回龜龜一命。

環保署空品淨化區認養評比台南全國第一

環保署空品淨化區認養評比台南全國第一

勞工局見證台南3家企業工會簽訂團體協約　

勞工局見證台南3家企業工會簽訂團體協約　

台南水萍塭公園地下停車場4月1日起開放

台南水萍塭公園地下停車場4月1日起開放

台南職安衛向上成長

台南職安衛向上成長

關鍵字：

台南E5立體停車場工地工安意外

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

快訊／篠田麻里子宣布離婚

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

快訊／連5升！　中央銀行宣布升息半碼

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

即／抓到了！4匪持辣椒水搶500萬現鈔1hr後落網

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面