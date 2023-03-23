台南立體停車場工地「女工遭水泥鐵柱重壓」　交通局勒令停工

記者林悅／台南報導

台南市文化中心立體停車場工程，23日下午傳出工安意外，1名女工被倒塌鐵柱及水泥壓住受困，消防局119據報出動8車16人前往搶救，將傷者救出送成大醫院救治。交通局表示，事發後已勒令施工廠商全面停工，拆除清理倒塌施工架，並會查明釐清施工架倒塌原因，確認安全無虞後才能復工，避免工安事故再發生。

▲台南市文化中心停E5立體停車場工地下午傳出工安意外，1名女工被塌陷的鐵架及水泥壓住受困搶救送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市交通局副局長熊萬銀表示，台南市東區文化中心停E5立體停車場工地23日施作3樓至4樓結構體灌漿作業，下午2時5分許，傳出施工架倒塌，造成1名42歲女性作業人員受傷，交通局現場人員緊急通報警消及救護人員協助，傷者於現場被救出後仍意識清楚，並緊急送往成大醫院急救，交通局仍持續與營造廠商保持密切聯繫，關切傷者後續傷情。

交通局指出，事發後已勒令施工廠商全面停工及拆除清理倒塌施工架，並會查明釐清施工架倒塌原因，確認安全無虞後才能復工，避免工安事故再發生。

據了解，位於東區崇明路與崇善10街東區文化中心停E5立體停車場新建工程發生工地塌陷工安意外，工地4樓灌漿時發生坍塌，該名年約42歲的女工掉落1樓被壓受困，幸好並非直接掉落，有施工架作緩衝，女工被救出意識尚清楚，經消防人員於下午2時32分許搶救脫困，由東門消防分隊救護車送成大醫院急救。

台南市消防局案發時同步通報市警局、勞工局、文化局、東區區長、勞動部南區職業安全中心、消防署等單位，進一步調查釐清該起事故原因。