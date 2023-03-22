他喊「這期間」別到日本旅遊！　網一看時程哀號：完蛋了

▲許多人喜歡到日本旅遊。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者朱祖儀／綜合報導

許多民眾喜歡到日本旅遊，但你知道要避開哪些時間嗎？一名網友提醒，去日本前一定要留意日本的國定假日，因為如果在連假到日本玩，不只會遇到外國觀光客，也會遇到許多日本人出遊，屆時景點一定人山人海，因此提醒接下來4月底到5月初是日本的黃金周，大家一定要盡量避免這個時間去旅遊。

「不要在日本連假的時候來日本玩！」原PO在Dcard發文表示，日本放連假的時候，日本人也會出去玩，所以要避免那段時間到日本旅遊，否則有名景點像是東京、大阪一定很多人，另外比較當地的景點像是「伊勢神宮」，也會吸引許多日本人和外國觀光客，屆時一定會被人潮塞爆。

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原PO也透露，除了連假之外，就算國定假日在周二或周四也要留意，因為有不少日本人會多請1天假，讓假期變成4天連假，像是3月21日是日本的國定假日「春分之日」，就有人會請3月20日，如此一來從3月18日開始就變成連休4天。他在這段時間也有看到部分台灣人怨道，「一早到大阪環球影城就整個塞爆」。

因此原PO呼籲，去日本旅遊之前一定要先做好功課，不要在連假時跑去旅遊，之後又抱怨「人怎麼會這麼多啊」。他也提醒，接下來4月底到5月初是日本的黃金周，有些人會請假放到10天，「可以的話請避開這段期間」。

不少人看到後都相當有感，表示「環球影城爆炸多人喔」、「一堆人都這樣啊，簡單的2023日本連假都懶得自己查，甚至梅雨季這種東西也不查，然後才在抱怨」、「好險有事先做功課，避開台灣連假跟日本連假」、「3-4月也是學生畢業或放假時段，所以人也會很多」，也有人查完日本假期後哀號，「完蛋，剛好8/11要去日本5天4夜」、「白癡的我剛好4/29-5/3要去東京，請問大家…我該注意什麼」、「完蛋，雙十節剛好去4天遇到日本連假，環球感覺超可怕」。