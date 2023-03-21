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補班別憂鬱！超商獨家「哈根達斯第2件2折」開吃　限時2天搶買

▲▼7-11哈根達斯。（圖／7-11提供）

▲7-11推出限時2天「哈根達斯第2件2折」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

今年連續假期天數多，但3月是今年上班天數最多的月份，這周六（3/25）又要補班，為了幫民眾加油打氣，就有超商推出獨家哈根達斯優惠，限時2天開跑，哈根達斯迷你杯/雪糕「任選第2件2折」，直接替荷包省一波，趕快買來囤貨。

7-11門市推出獨家限定補班日超殺優惠，3/25～3/26限時2天，哈根達斯迷你杯/雪糕「任選第2件2折」，2件只要138元，相當於現省92元，提醒優惠品項不包含迪士尼造型迷你杯米奇款／米妮款／唐老鴨款；同步還有指定紅牛機能飲品250ml任選2罐89元。

▲▼7-11最新冰品 。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11開賣「健司X辻利 特濃抹茶巧克力雪糕」，咬下炸出超濃抹茶香 。（圖／記者周姈姈攝）

另外，7-11即日起也開賣一系列新冰，首推「健司X辻利 特濃抹茶巧克力雪糕」，使用日本進口抹茶粉以及歐洲巧克力製成，一口先咬下巧克力外皮，裡面能吃到超濃抹茶香，抹茶控一定要嚐鮮；韓國進口「Tico可可脆皮香草雪糕原味5入」只要95元，巧克力脆皮包裹香草冰淇淋，又濃又香，以上自3/22起至4/18止可享「任選2件8折、5件75折」優惠。

▲▼7-11最新冰品 。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲「Tico可可脆皮香草雪糕原味5入」只要95元，搭配優惠省更多。 （圖／7-11提供）

既是冰品也是甜品的「日本NIJIYA聖代」，這次有夢幻草莓蛋糕以及巧克力香草共2款口味，一次就能享用多層次口感，且自3/22起至4/18止，日本NIJIYA聖代可享「1件特價69元、2件109元」優惠。

為迎接兒童節到來，有著殿堂級可頌封號的「八月堂」，特別打造超Q「麥可恐龍可頌」，使用美祿經典麥芽巧克力粉製成卡士達內餡，接著擠進酥脆可頌當中，每一口都能吃到濃郁可可香，而可愛的恐龍巧克力就站在可頌上，超級療癒，且恐龍巧克力有4款不同造型，隨機販售，即日起於全門市（新光南西三館僅五、六、日販售）上市，還可享買5送1優惠。

▲▼八月堂推超可愛「恐龍造型可頌」。（圖／八月堂提供）

▲超Q「恐龍可頌」來了。（圖／八月堂提供，下同）

▲▼八月堂推超可愛「恐龍造型可頌」。（圖／八月堂提供）

▲美祿麥芽巧克力可頌放上恐龍巧克力超Q。

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